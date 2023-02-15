Что необходимо делать каждому знаку зодиака, чтобы продлить свою жизнь

Как представителям каждого знака зодиака прожить долгую и счастливую жизнь. Об этом рассказала астролог Таша Игошина, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, как пишет портал FTimes.ru, для сохранения крепкого здоровья не стоит пренебрегать рекомендациями врачей, и в дополнение к этому, не лишним будет прислушаться к звездам.

С точки зрения астромедицины, здоровый образ жизни - это позитивный образ мышления и гармоничный астрал, так как именно появление у человека ментально-духовных дыр часто является причиной заболеваний.

Таша Игошина рассказала, что же необходимо делать каждому знаку зодиака, чтобы продлить свою жизнь.



Овен

Овнам надо научиться усмирять свою агрессивность в моментах ее проявления.

По сути, агрессия недалеко стоит от злобы, а это страшная духовная болезнь, которая отнимает природную витальность. Неплохо было бы научиться слушать свой организм, который всегда сигнализирует вам об опасности. Но из-за своей, порой чрезмерной активности и работы, вы в упор ее не замечаете.

Телец

Тельцам необходимо уметь сдерживать свою пищевую чрезмерность и всеядность.

Учитесь вовремя останавливаться. Плохие привычки, как правило, ведут к ожирению, депрессиям и быстрому переутомлению.

Близнецы

Близнецам нужно начинать интенсивно заниматься прокачкой своих мозговых извилин.

Для этого регулярно ставьте фильтры на поступающую информацию. В результате вы будете иметь спокойную нервную систему, а это - залог вашей долгой, а главное - счастливой жизни.

Рак

Пилюля молодости Раков - умение контролировать свое врожденное беспокойство, которое, чаще всего, основано на жалости к себе.

Поймите, это чувство разрушительно, оно магнитом привлекает в вашу жизнь деструктивную энергию, которая работает не на усиление, а на угасание личности.

Лев

Львам желательно научиться объективно видеть свои возможности.

Как правило, ваши болезни идут от переоценки своих сил. Вы ставите себе порой просто невыполнимые сверхзадачи, которые медленно и уверенно забирают у вас энергию, провоцируя возникновение функциональных неврозов.

Дева

Девам надо работать со своей мнительностью, которая является самой главной бактерией, разрушающей их жизнь.

Мнительность вместе с подозрительностью и тревогой провоцирует стрессы, которые со временем приводят к развитию хронических психических расстройств, а также вредят общему физическому здоровью.

Весы

Для Весов важен баланс энергий.

Нарушение гармонии, справедливости ведет к нравственной опустошенности, без которой человеку сложно жить. Поэтому, теряя доброту, честность и порядочность, вы теряете свое здоровье.

Скорпион

Скорпионам полезен психический самоконтроль.

Умение прорабатывать и выводить любой вид негативной энергии - ключ к долголетию. Постоянное напряжение приводит организм к саморазрушению. Учитесь расслабляться не только физически, но и морально.

Стрелец

Стрельцам необходимо работать со своей гордыней.

Искаженное мировоззрение и оправдание своих неблаговидных поступков не будет работать во благо, и приведет вас к ослаблению сопротивляемости организма. В результате начнут появляться различные болячки в самых неожиданных местах.

Козерог

Козерогам предлагается понизить свой уровень прагматичности и заземления, которые помогут более оптимистично созидать их жизнь.

Материальный мир - это здорово. Но человек такое существо, которое не может жить без духовной составляющей. Помните об этом.

Водолей

Водолеи имеют проблемы только в случае искаженного понимания свободы, которое может привести их к судорогам, спазмам, слабой циркуляции лимфы и крови.

Разберитесь, где истинная свобода, а где бегство от ответственности, и тогда все быстро станет на места.

Рыбы

Рыбы имеют самую слабую природную витальность, которая, в случае самовнушения и самообмана, часто проявляется в постоянной усталости людей этого знака.

Учитесь самостоятельно чистить свою энергетику. Полярность вашего архетипа позволит вам лечить не только себя, но и свое окружение.

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