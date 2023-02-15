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Легендарная песня "Есть только миг" зазвучала по-новому

Легендарная песня "Есть только миг" зазвучала по-новому Фото: скриншот видео
Легендарная песня "Есть только миг", написанная композитором Александром Зацепиным на слова Леонида Дербенева в 1973 году для фильма "Земля Санникова", зазвучала по-новому в исполнении музыканта, певца и YouTube-блогера из Южной Кореи Сон Вон Соба, сообщает Zakon.kz.

Видеороликом Сон Вон Соб поделился 14 февраля 2023 года на своем YouTube-канале.

Пользователи Сети по достоинству оценили новое звучание легендарной песни и восхитились ее исполнением на корейском языке:

  • "Исполнение отличное!"
  • "Спасибо огромное за еще одну прекрасную песню!"
  • "Браво! Вон Соб, ты – гений! Эта песня на века! Браво!"
  • "Спасибо за такое прекрасное исполнение песни. Любим тебя и уважаем!"
  • "Как же красиво вы спели, большое спасибо вам, одна из любимых песен!"
  • "Какая прелесть, слушаю ваши песни на русском и восхищаюсь вами, браво!"
  • "Исполнитель еще и мультиинструменталист... Это потрясающе. Спасибо за песню!"
  • "Сразу до слез, как она поется душой и с сердцем... Спасибо большое, дорогой! С Днем влюбленных!"
  • "Благодарю! Душевное исполнение! Любимые песни на другом языке дарят частицу сердца этого народа!"
  • "А вот это действительно неожиданно и оригинально! Отличное видео! Прекрасный голос! И великолепное исполнение, как всегда!"
  • "Спасибо большое за выбор песни! Напоминание нам всем: "Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь!"

Ранее Сон Вон Соб восхитил пользователей Казнета, исполнив популярную казахскую песню "Таптым-ау сені" на корейском языке.

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