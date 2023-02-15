Сейсмоактивность учтут при выборе места строительства АЭС в Казахстане

Вопрос места строительства АЭС стал особенно актуальным после трагических событий в Турции. Вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов заверил, что этот вопрос будет учитываться, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ранее в СМИ прошла информация, что предварительно местом для строительства АЭС выбрали Алматинскую область, которая расположена в сейсмоактивном регионе.

"Обязательно будет учитываться. Проводимая работа по общественному обсуждению это конкретно по региону (району). Точное место выберем после подготовки проектного основания в рамках технического и экономического обоснования и для проведения строительных работ. На каждом этапе будет учитываться сейсмоактивность". Асхат Хасенов

Ранее в Минэнерго обещали не допускать спешки в вопросе строительства АЭС. Базовое начальное проектирование может занять от года до двух лет, далее предусматривается составление проектно-сметной документации – на это может потребоваться 2-3 года ввиду серьезности объекта. На баланс АЭС, по плану Минэнерго, будет включена в 2032-2035 годах, в зависимости от решения ряда вопросов.