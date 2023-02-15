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Дина Жоламан показала Токаеву свой удар: видео с президентом набирает обороты в соцсетях

Дина Жоламан продемонстрировала Токаеву свой удар: видео с президентом набирает обороты в соцсетях Фото: скриншот видео
Накануне глава государства Касым-Жомарт Токаев побывал в Акмолинской области. В рамках рабочей поездки президент встретился с именитыми спортсменами и тренерами Степногорска, в числе которых была чемпионка мира по боксу Дина Жоламан, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба главы государства в соцсетях опубликовала видео, на котором Дина Жоламан по просьбе Касым-Жомарта Токаева продемонстрировала свой удар. В качестве боксерской груши президент предложил использовать свою ладонь и вытянул руку перед спортсменкой, попросив ее ударить "средне".

Касым-Жомарт Токаев похвалил Дину Жоламан и подтвердил, что удар у нее хороший. В ответ именитая боксерша сказала: "Ну это я еще не старалась", и все рассмеялись.

@aqorda_official Бокстан әлем чемпионы Дина Жоламан Президентке өзінің соққы жасау әдісін көрсетті 💪🏼 #Тоқаев #спорт #Акорда #Токаев ♬ оригинальный звук - Aqorda 🇰🇿

Опубликованный в TikTok 18 часов назад ролик набрал уже более 361 тыс. просмотров, 27,7 тыс. лайков. В комментариях многие восхитились простотой Касым-Жомарта Токаева и смелостью Дины Жоламан.

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14 февраля 2023 года в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил детско-юношескую спортивную школу Степногорска.

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