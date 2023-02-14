Токаев встретился с именитыми спортсменами и тренерами Степногорска
В школе 1140 воспитанников которой занимаются в секциях бокса, вольной борьбы, тяжелой атлетики, дзюдо, художественной гимнастики, футбола, лыжных гонок и самбо, пишет Акорда. Занятия ведут 30 тренеров-преподавателей.
Фото: Акорда
Касым-Жомарту Токаеву были представлены зал тяжелой атлетики и большой игровой зал, где проходят учебно-тренировочные занятия воспитанников ДЮСШ.
Глава государства после осмотра школы встретился с именитыми спортсменами и тренерами региона.
Фото: Акорда
Президент сказал, что внимательно следит за выступлениями казахстанских спортсменов и поддерживает их. Он поблагодарил спортсменов за высокие достижения на крупных соревнованиях и отметил их вклад в поддержание имиджа нашей страны за рубежом.
Фото: Акорда
В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев вручил Благодарственное письмо чемпиону Всемирной зимней универсиады в Лейк-Плэсиде (США) биатлонисту Бекентаю Турлубекову.
14 февраля Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область.
Он уже посетил и оценил качество тепличных технологий в Степногорске, а также техническое состояние оборудования ТОО "Степногорская ТЭЦ" и прохождение отопительного сезона в Акмолинской области.
Кроме того, Токаев поручил построить предприятие по утилизации ПХД-отходов в Степногорске.