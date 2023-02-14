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Токаев встретился с именитыми спортсменами и тренерами Степногорска

президент РК Фото: Акорда
В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область президент РК Касым-Жомарт Токаев посетил детско-юношескую спортивную школу Степногорска, сообщает Zakon.kz.

В школе 1140 воспитанников которой занимаются в секциях бокса, вольной борьбы, тяжелой атлетики, дзюдо, художественной гимнастики, футбола, лыжных гонок и самбо, пишет Акорда. Занятия ведут 30 тренеров-преподавателей.


занятие

Фото: Акорда


Касым-Жомарту Токаеву были представлены зал тяжелой атлетики и большой игровой зал, где проходят учебно-тренировочные занятия воспитанников ДЮСШ.

Глава государства после осмотра школы встретился с именитыми спортсменами и тренерами региона.


спортсмены

Фото: Акорда


Президент сказал, что внимательно следит за выступлениями казахстанских спортсменов и поддерживает их. Он поблагодарил спортсменов за высокие достижения на крупных соревнованиях и отметил их вклад в поддержание имиджа нашей страны за рубежом.


встреча с президентом

Фото: Акорда


В завершение мероприятия Касым-Жомарт Токаев вручил Благодарственное письмо чемпиону Всемирной зимней универсиады в Лейк-Плэсиде (США) биатлонисту Бекентаю Турлубекову.

14 февраля Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область.

Он уже посетил и оценил качество тепличных технологий в Степногорске, а также техническое состояние оборудования ТОО "Степногорская ТЭЦ" и прохождение отопительного сезона в Акмолинской области.

Кроме того, Токаев поручил построить предприятие по утилизации ПХД-отходов в Степногорске.

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Елена Беляева
Токаев Касым-Жомарт Степногорск
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