Акорда показала семью, которую посетил Токаев в Кокшетау
Об этом 16 сентября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды:
"Президент осмотрел новый жилой комплекс и посетил семью, получившую квартиру по программе реновации".
Также пресс-служба главы государства поделилась фотографиями и видео.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев поздравил семью с новосельем.
"Хорошая квартира. Чтобы здесь в основном был достаток", – пожелал президент.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область. Президент первым делом ознакомился с ходом уборочной кампании в регионе. Позднее на совещании в Зерендинском районе президент озвучил главную цель визита в Акмолинскую область, а также обратился ко всем аграриям страны. Также он анонсировал поездку в Костанайскую область.
Материал по теме
После совещания с аграриями Акмолинской области Касым-Жомарту Токаеву представили новый Генеральный план развития Кокшетау до 2050 года.