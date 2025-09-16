Акорда показала семью, которую посетил Токаев в Кокшетау

Во время рабочей поездки в Акмолинскую область глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил семью, которая получила квартиру по программе реновации в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

Об этом 16 сентября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Президент осмотрел новый жилой комплекс и посетил семью, получившую квартиру по программе реновации".

Также пресс-служба главы государства поделилась фотографиями и видео.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил семью с новосельем.

"Хорошая квартира. Чтобы здесь в основном был достаток", – пожелал президент.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Акмолинскую область. Президент первым делом ознакомился с ходом уборочной кампании в регионе. Позднее на совещании в Зерендинском районе президент озвучил главную цель визита в Акмолинскую область, а также обратился ко всем аграриям страны. Также он анонсировал поездку в Костанайскую область.

После совещания с аграриями Акмолинской области Касым-Жомарту Токаеву представили новый Генеральный план развития Кокшетау до 2050 года.