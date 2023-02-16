Дать отпор и не сесть в тюрьму: эксперты о превышении пределов необходимой обороны

Столкнуться с насилием может каждый человек. Если дать агрессору сильный отпор, то победа может оказаться пирровой, а превышение пределов самообороны вылиться в ту или иную статью УК РК. Журналист Zakon.kz разбирался, как постоять за себя и других, и правильно вести себя в конфликтах.

На днях в СМИ и социальных сетях разлетелась новость, вызвавшая большой общественный резонанс. В Алматы супружеская пара вступилась за девушку, которую избивал парень, но в результате от его рук пострадали все трое. По словам пострадавшей, они с мужем направлялись к такси, когда к ним подбежал молодой человек, попросивший помочь девушке. Мужчина с женщиной откликнулись на просьбу. Они пытались помочь и остановить нападавшего, но сами получили серьезный ущерб здоровью. Стоит отметить, что главный "герой" конфликта, наносивший ожесточенные удары, предположительно владеет навыками борьбы. Об этом на своей странице рассказала жена потерпевшего, к которому применили прием, как на соревнованиях по вольной борьбе.



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Конечно, никто не застрахован от уличных драк, агрессивно настроенного прохожего и других происшествий. В такой момент любой человек пытается защитить себя или чью-то жизнь. Его первая реакция – убежать от противника, но всегда найдется неравнодушный прохожий, которой попытается остановить нападавшего. Однако, чтобы самому не оказаться фигурантом уголовного дела, нужно знать, как вести себя в нештатной ситуации и не превысить пределы самообороны.

Защитить себя и не иметь проблем с законом

Для начала давайте разберемся, что такое "необходимая оборона" и "самооборона". Об этом нужно знать, чтобы понимать разницу. С одной стороны, самооборона – это защита только себя, а необходимая оборона подразумевает, что защищать можно и другого. С другой стороны, термин уголовного кодекса гласит, что если вы оборонялись, но это не было необходимостью, то за ваши действия может последовать уголовная ответственность.

Как из жертвы не превратиться в преступника и где границы допустимой самообороны, рассказал юрист одной и алматинских палат Али Абылханов.



В основном законе УК РК в статье 13 указано, что каждый имеет право на признание его правосубъектности и в праве защищать свои права и свободу всеми непротиворечащими закону способами, включая необходимую оборону. Далее она отражается уже в отраслях права. В уголовном кодексе необходимая оборона закреплена в статье 32, где указано, что необходимой обороной признается правомерная защита личности и прав обороняющегося и других лиц. Превышение пределов необходимой обороны – наступает в ситуациях, в которых обороняющийся причиняет тяжкий вред здоровью нападавшего или убивает его при отсутствии реальной угрозы его собственной жизни.

"К сожалению, приходится констатировать, что в следственной и судебной практике, при применении необходимой обороны, все еще есть много серьезных недостатков и ошибок, которые приводят к необоснованным осуждениям. Вообще правоприменительная практика, связанная с необходимой обороной и превышением ее пределов, – непоследовательна и противоречива. Здесь больше превалирует обвинительный уклон. Поэтому, если мы хотим, чтобы институт необходимой обороны в борьбе с уголовными правонарушениями заработал в полной мере, эту практику надо менять". Юрист Али Абылханов

Такую практику, подтверждает случай в Таразе, где осудили мать троих детей, которая, защищая себя от пьяного бывшего мужа и случайно убила его. Суд расценил ее действия как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть. Несмотря на то, что независимая экспертиза подтвердила, что это была самооборона, женщину приговорили к 8 годам лишения свободы. К слову, это вызвало широкий общественный резонанс. Правозащитники и общественность, посчитали, что обстоятельства, при которых было совершено убийство, не были учтены, а приговор был слишком суровым. 2 февраля текущего года, апелляционный суд изменил приговор, переквалифицировав дело на статью 112 УК РК – превышение пределов допустимой обороны, и постановил выпустить осужденную из-под стражи. Для женщины эта история закончилась относительно благополучно. Но как быть жертвам насилия, которые обороняясь от агрессора, сами оказываются на скамье подсудимых, и вынуждены годами сидеть за решёткой. Стоит отметить, что большое число женщин, сидящих за убийство или умышленное нанесение тяжких повреждений – являются жертвами насилия.

Али Абылханов отмечает, что необходимая оборона допустима не только тогда, когда умышленными или неосторожными действиями нападавшего был причинен вред, но и тогда, когда действия причинения еще не начались, но при этом создана реальная угроза. Например, к пенсионеру поздно вечером врываются в дом грабитель. Дверь преступник взломал топором, увидев это, пенсионер взял ружье. Пожилой человек выстрелил и убил грабителя. В таком случае, суд квалифицирует действия пенсионера, как совершенное в состоянии необходимой обороны и признает его невиновным.



Что касается пределов необходимой обороны, то какой-то определенной грани, черты или перечня допустимых и запрещенных действий, нет. Юрист объясняет, что нужно действовать соразмерно действиям нападающего. Надо понимать, что если на вас идут с кулаками, нельзя хватать холодное оружие или другие предметы. Это и есть допустимый предел обороны. Проблема в том, что в критической ситуации жертве сложно оценить степень последствий за спасение своей жизни.

"Если вас толкают, лучше отвечать такими же действиями, и не предпринимать жестких мер. Все происходит неожиданно, и человек не всегда знает, как себя вести, другие могут отреагировать эмоционально, толкнуть или ударить. При этом, обидчик, упав на землю, может разбить голову. В итоге, человек, который хотел защитить себя, несет уголовную ответственность. У нас такие дела суд рассматривает чаще всего с обвинительным уклоном. Чтобы не перейти эту черту, причиняемый посягающему вред, должен быть относительно соразмерным не только с характером и опасностью посягательства, но и с обстановкой защиты". Юрист Али Абылханов

Кроме того, юрист добавил, что бывают случаи, когда обороняющийся имеет явное превосходство в силах над агрессором, и осознает это обстоятельство. В такой обстановке, чтобы себя защитить достаточно нанести небольшие удары, чтобы обезвредить нападающего.



Я не трус, но я боюсь. Быстрый бег может вас спасти



Между тем, заслуженный тренер РК по вольной борьбе Олег Ушанов, считает, что если вы стали жертвой нападения на улице, и чувствуете, что ситуация накаляется, а в бой пойдут кулаки, лучше средство обезопасить себя – просто убежать. Он убежден, что в этом нет ничего постыдного, и таким способом можно избежать неприятных последствий. Однако, есть моменты, когда для устрашения агрессора, нужно применить приемы.

"Лучший способ избежать контакта – не ввязываться в конфликты и уйти. Даже если ты спортсмен, стыдно не будет. Неважно обладает человек приемами или нет, в частности спортсмен. Это дело случая, можно просто толкнуть человека, он упадет, ударится об бордюр головой и может умереть. Тут и приемов никаких не надо, таких ситуаций достаточно". Заслуженный тренер РК по вольной борьбе Олег Ушанов

По словам Олега Ушанова, адекватный спортсмен, даже на пике конфликта, всегда должен контролировать свои действия. Таким образом, он не превысит необходимую оборону, и не нанесет тяжелые травмы обидчику. Но если, все же он окажется в ситуации, где вынужден драться, можно применить прием, чтобы обезвредить нападающего.

"Если обидчик не один, лучше уйти. Это касается и спортсменов. Всегда можно убежать. Не нужно такие действия воспринимать как трусость и слабость. Даже если вас оскорбили, постарайтесь решать все на словах и договариваться. Один момент может испортить жизнь тебе и лишить ее другого человека, ради чего? Поэтому лучше, лишний раз не ввязываться в конфликты и такие истории". Заслуженный тренер РК по вольной борьбе Олег Ушанов

Олег Ушанов, добавил, что в любых конфликтах лучше уверенно смотреть в глаза соперника, чтобы дать понять, что ты не слабый.



Спасение утопающих – дело рук самих утопающих



Если рассматривать поведение участников конфликтов с точки зрения психологии, нужно понимать, что люди в таких ситуациях реагируют по-разному и непредсказуемо. По мнению, психолога Марии Араповой, все зависит от биологической особенности человека, темперамента, а также морального и социального интеллекта. Он отметила, что человек с высоким уровнем интеллекта обязательно откликнется на чужую беду, и постарается помочь.

"Если человек обладает низким моральным и социальным интеллектом, если у него есть психопатические черты, а они как правило заложены на генетическом уровне. Например, если человек психопат, у него отсутствуют зеркальные клетки в височных долях. И соответственно он себя контролировать не будет, если человек агрессивен и его выводит из себя любая ситуация, такие относятся к типу холериков". Психолог Мария Арапова

Психолог сошлась во мнении с тренером, что лучше избегать любых конфликтов, а в случае экстренной ситуации, вызвать полицию. Также, можно привлекать внимание других, так, агрессор, увидев, что толпа отреагировала, поймет, что он слабее. Даже самый психопатически больной человек, не сможет противостоять массе и успокоится.

"Если ты видишь, что сила превосходит тебя, лучше убегать, не стоит включаться в борьбу. При возможности, нужно бежать, а если ее нет, то оборонятся, это ваше право и инстинкт". Психолог Мария Арапова

Жизнь человека бесценна, и может оборваться в любой момент, в том числе по нелепой случайности. В любой нестандартной ситуации надо контролировать свои эмоции, трезво оценивать обстановку, стараться уладить конфликт, а не усугубить его. Обороняться необходимо только в исключительных условиях, когда это уже последний шанс спасти свою жизнь и семьи, а другого выхода нет, что бы остановить атакующего. Поэтому даже в самых критических случаях следует помнить, что вы можете запросто получить солидный тюремный срок за превышение пределов необходимой обороны.