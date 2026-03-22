От сельского дастархана до рекордов на площадях: Казахстан отмечает главный весенний праздник

Наурыз в Казахстане вновь стал праздником единства, где традиции, культура и современные идеи переплелись в одном ритме. В празднествах приняли участие и корреспонденты Zakon.kz.

В аулах Кызылординской области накрыли общий дастархан с блюдами разных народов, в Павлодаре создали цифровые и творческие проекты, а в Усть-Каменогорске тысячи домбристов объединились и исполнили "Акбулак" Бакира Тажибаева.



Павлодар

День весеннего равноденствия традиционно проходит на центральной набережной Иртыша, в одном из самых красивых мест Павлодара. В этот день перекрыли участки сразу двух улиц, где расположились десятки белоснежных юрт. "Диджитализация" праздника придала ему особый вайб.

Еще до начала празднования Наурыза любители бега вышли на дистанцию в рамках движения Diehard: кто-то преодолел свои символические 22 километра, а кто-то – 10.

Специально к Наурызу школы региона подготовили 80‑метровое панно, из которых 44 метра – казахское құрақ көрпе. Всего набережную украсили 22 лоскутных одеяла.

А еще здесь расположились целых 35 юрт в миниатюре. Гости города и павлодарцы, особенно самые маленькие, с интересом изучали убранство жилища кочевников.

Не менее увлекательным стал "Nauryz Art" – олицетворение народного рукоделия. Здесь разместили около 50 сундуков, и каждый хранит свою историю и уникальные орнаменты. Школьники трудились целых полгода, чтобы показать всю красоту сундуков и рассказать об их прошлом. За это время они не только изготовили их, но и успели изучить историю этого изделия, без которого жизнь кочевника была немыслима.

Но это не все. Школьники подготовили к Наурызу сюрприз – Павлодар в миниатюре. Уникальный шоу‑макет выполнен в масштабе 1:25 и занимает площадь примерно 8 800 кв. см. Макет объединил собирательные образы районов Павлодарской области, где каждый павлодарец может найти символику своего родного местечка.

"На макете показано 47 архитектурных объектов, в том числе строения сложной формы. Отражен рельеф, выполнено озеленение территории. Макет оснащен подсветкой – более 3 000 точек свечения, а также интерактивными панелями с видеодемонстрацией", – рассказали авторы идеи из управления образования области.

Самое интересное – железнодорожная линия длиной более двух метров. Она включает действующий локомотив со световыми и звуковыми эффектами на радиоуправлении с возможностью движения вперед и назад. Время автономной работы локомотива составляет до 3 часов.

А колледж информационных технологий разработал робота‑девушку, которая раздает баурсаки. Как рассказал студент второго курса Бейбит Паруаз, обучающийся по специальности "программное обеспечение", человекоподобный робот – не первая его разработка. У него есть еще робот, играющий на домбре.

"Такие роботы нужны местному ресторанному бизнесу, а еще помогают развивать любовь к нашим традициям, чтобы молодое поколение не забывало их. Девушку‑робота я создал за короткий срок: использовал голову манекена, металлический каркас для скелета и программное обеспечение. Визуальную часть – платье и платок на голове тоже сделал сам". Студент второго курса колледжа информационных технологий Бейбит Паруаз

Удивили энергетики местного университета: они перепрограммировали промышленного робота, превратив его в устройство, которое разливает кумыс.

Кстати, робота зовут "Сұлу әйел", и он женского пола.

Не обошлось и без традиционной раздачи баурсаков и угощений. Например, сотрудники управления ветеринарии области испекли для павлодарцев 100 килограммов баурсаков.

Усть-Каменогорск

В Усть-Каменогорске сегодня, 22 марта 2026 года, установлен рекорд под знаменитую композицию "Акбулак" Бакира Тажибаева. Здесь домбра объединила тысячи людей. Более пяти тысяч человек сыграли и спели на главной площади города, превратив Наурыз в мощный символ единства и возрождения.

Площадь Республики здесь буквально зазвучала в унисон благодаря 5201 домбристу.

Тысячи людей не только сыграли на домбре. Они пели вместе, создавая мощное, почти осязаемое звучание, пронизывающее пространство. В этот момент музыка стала языком, понятным каждому, а сама площадь – местом, где соединились традиция, эмоции и общая энергия.

Выбор песни "Акбулак" оказался особенно символичным. Эта песня о весне, пробуждении и новой жизни. Именно такие смыслы лежат в основе Наурыза, и в этот день они прозвучали особенно ярко и искренне.

Зрители не скрывали эмоций: многие снимали происходящее на телефоны, кто-то подпевал, а кто-то просто стоял, вслушиваясь в мощное звучание тысяч национальных инструментов.

Сами участники делились искренними впечатлениями. Многие признавались, что испытывали волнение перед началом, но уже с первых аккордов оно сменилось чувством единства.

"Это невозможно передать словами, когда играешь и понимаешь, что рядом с тобой тысячи людей чувствуют то же самое", – рассказал один из домбристов.

Жители города также отмечали, что подобные события делают праздник по-настоящему особенным.

"Мы пришли всей семьей и не пожалели. Это гордость за наш город и за нашу культуру", – поделилась жительница города Ольга Зинченко.

Организаторы уверены: подобные проекты не просто украшают праздник. Они открывают миру богатство особого казахстанского вайба и многонациональной культуры и доказывают, что национальное искусство способно объединять людей сильнее любых слов.

Параллельно велась работа по фиксации рекорда: данные каждого участника собрали, и уже завтра информация о рекорде будет размещена на официальном сайте акимата, а имена участников будут внесены в специальную книгу.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов тоже принял участие в действе и вместе со всеми исполнил песню, став частью этого масштабного и вдохновляющего празднества.

Этот день стал настоящим воплощением духа Наурыза – праздника обновления, единства и надежды.

Кызылорда

Наурыз в многонациональном ауле ІІІ Интернационал Кармакшинского района Кызылординской области получился не только веселым, но и сытным. Каждая хозяйка в этот день готовит вкусности для домашних и общего дастархана, который накрывается в местном Доме культуры.

С утра здесь гремит веселая музыка. Пришедшие на праздник жители соревнуются в национальных видах спорта. В этом ауле еще любят вкусно поесть и угостить. Никто не откажется от турецкой баклавы, корейских салатов, азербайджанской долмы, русских блинов и караваев. На Наурыз готовят и плов, и бесбармак, жарят баурсаки. Главное блюдо праздника здесь, как и везде, – наурыз коже.

Аким аула Жеткерген Калдыбаев рассказал, что в ауле почти 80 лет живут представители 13 национальностей. Вместе с казахами в одной большой сельской семье турки-месхетинцы, корейцы, русские, татары, азербайджанцы и представители других наций. Когда-то их предки пережили депортацию, были высланы в кызылординские степи, а это уже их потомки в пятом поколении. Так и живут в этом ауле.

Все участники празднества готовят как свои национальные блюда, так и казахские. Друг другу передают свои рецепты. Поэтому не удивишь никого, что хозяйки-казашки на всю зиму солят капусту по-корейски, а турчанки и кореянки готовят бесбармак из казы и мяса, которое они заготовили на согым.

“У нас в ауле общий дастархан всегда полон. Перед любым праздником наши женщины собираются на маслихат. Так мы называем встречи для обсуждения предстоящего события, распределяем, кто испечет, кто сварит. Вот недавно на референдум тоже накрывали дастарханы. Дело хлопотное, но полезное. И у нас такая особенность – все женщины нашего аула отменные хозяйки, готовят, как говорится, пальчики оближешь! – говорит местная жительница Фатима Искендирова.

Вот и сегодня в Доме культуры провели смотр национальных блюд. Чего только не было! В ауле не только готовят национальные блюда, но и разговаривают на казахском языке.

Многие аулчане, вне зависимости от своего этноса, знают еще и турецкий язык, а кое-кто и корейский. Проводят и казахские обряды вне зависимости от национальности. Благодаря дружбе и согласию здесь живут и работают на благо родного края представители разных народов, но у них один общий дом, одна земля, одна страна.