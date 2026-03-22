Ремесла, музыка и роботы: Наурыз в Алматы удивляет новыми традициями

В Алматы по-весеннему тепло и солнечно, а пешеходный участок Жібек жолы – Панфилова с самого утра наполнен движением, музыкой и праздничным настроением. Город вовлечен в Наурыз. Zakon.kz тоже решил окунуться в атмосферу праздника.

Пространство превратилось в живую сцену, где Наурыз ощущается в каждом звуке, цвете и улыбке.

На Арбате проходит книжный фестиваль "КітапФест-2026". Горожане и гости города неспешно переходят от стенда к стенду, листают книги, обсуждают новинки с издателями.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Пешеходная улица постепенно превращается в пространство искусства. Художники работают прямо под открытым небом, мастера демонстрируют национальные ремесла, а зрители становятся частью этого процесса, задают вопросы, пробуют сами, фотографируют.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Мы всегда проводим праздники здесь, в квадрате этих улиц – живем совсем рядом и уже привыкли возвращаться именно сюда. Тут своя, особенная атмосфера. Все продумано, все на уровне, и каждый раз праздник ощущается по-новому. В этом году особенно радует количество интерактива, детям не скучно ни минуты, да и нам самим интересно не меньше", – рассказывает алматинка Сабина.

Музыкальную атмосферу задает концертная программа. Звуки домбры и народных инструментов разливаются по улице, создавая ощущение глубокой связи с культурными корнями, при этом современные аранжировки придают выступлению особую динамику.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Сегодня в Алматы можно увидеть что угодно, например, выступление роботов, а народная музыка собирают вокруг себя плотную толпу.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Дети с интересом наблюдают за происходящим, взрослые снимают видео и улыбаются, отмечая необычное сочетание традиций и технологий.

"Приятно прийти, прогуляться, почувствовать атмосферу праздника и просто провести время в комфортной обстановке", – делится эмоциями Алтай.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Рядом работает интерактивная LED-аллея, на экранах раскрываются символы "Жеті Қазына", транслируется программа праздничных мероприятий и навигация по ключевым локациям города. Особое внимание привлекает LED-туннель "Almaty AI – Болашаққа саяхат", где посетители проходят сквозь световые инсталляции, представляющие Алматы глазами искусственного интеллекта.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Сюда возвращаешься и каждый раз как будто в новое пространство попадаешь. Все такое живое и с настроением. Видно, что организаторы ищут новые идеи для праздника. И классно ощущать, что Алматы движется вперед и умеет удивлять", – говорит житель города Владимир

На открытой площадке звучит "Халықтық караоке" – люди собираются, чтобы спеть любимые песни, поддерживая друг друга аплодисментами, криками и, иногда смехом.

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Улица Жібек жолы – Панфилова становится точкой притяжения для самых разных людей. Здесь органично соединяются традиции и современность, создавая ощущение живого, открытого и по-настоящему общего праздника Наурыза.