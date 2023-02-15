Семь стран объявили бойкот Чемпионату мира-2023 по боксу

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) получила извещение от федераций бокса семи государств о бойкотировании будущего мирового первенства среди мужчин и женщин. Причина бойкота – допуск боксеров России и Беларуси на ЧМ-2023 под своим флагом, сообщает Zakon.kz.

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Бойкот ЧМ-2023 первыми объявили представители Федерации бокса США на прошлой неделе. Затем эту акцию поддержали Чехия, Англия, Канада, Великобритания и Ирландия. И накануне к ним присоединилась Швеция. Глава шведской боксерской ассоциации Пер-Аксель Шёхольм высказал, что они присоединяются к бойкоту Чемпионата мира, если там будут российские и белорусские спортсмены, передает SVT.

"Здесь нет ни демократии, ни прозрачности. Мы не принимаем обращение IBA. Нет демократии и призрачности. Мы работали в течение нескольких лет, чтобы добиться изменений, но безуспешно. Тогда они сами решили допустить Россию и Беларусь к соревнованиям, причем под национальными флагами". Пер-Аксель Шёхольм, президент Федерации бокса Швеции





Чемпионат мира-2023 по боксу среди женщин пройдет в Индии с 15 по 31 марта. Мужское мировое первенство примет Узбекистан с 1 по 14 мая.