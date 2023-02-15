Казахстан и Франция договорились о помощи по уголовным делам — опубликован указ
Соответствующий документ опубликован на Акорде.
Документ предусматривает проведение процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.
В числе таких мероприятий временная передача лиц, находящихся под стражей. Также такие условия позволяют направить запрос для обеспечения полноты расследований, допрос свидетелей, потерпевших, конфисковать вещественные доказательства.
В договоре также закреплены основания для отказа предоставления правовой помощи. В частности, правовая помощь не предоставляется, если это создает угрозу суверенитету, безопасности, общественному порядку страны; если касается пола, национальности, религии, политических и идеологических убеждений человека; если истек срок давности; если исполнение запроса противоречит законодательству стороны.
В целом, Казахстан заключил аналогичные договора с 29 государствами.