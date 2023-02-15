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Казахстан и Франция договорились о помощи по уголовным делам — опубликован указ

Казахстан и Франция договорились о помощи по уголовным делам — опубликован указ Фото: Zakon.kz
15 февраля Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован на Акорде.

Документ предусматривает проведение процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.

В числе таких мероприятий временная передача лиц, находящихся под стражей. Также такие условия позволяют направить запрос для обеспечения полноты расследований, допрос свидетелей, потерпевших, конфисковать вещественные доказательства.

В договоре также закреплены основания для отказа предоставления правовой помощи. В частности, правовая помощь не предоставляется, если это создает угрозу суверенитету, безопасности, общественному порядку страны; если касается пола, национальности, религии, политических и идеологических убеждений человека; если истек срок давности; если исполнение запроса противоречит законодательству стороны.

В целом, Казахстан заключил аналогичные договора с 29 государствами. 

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Узбекистан Франция
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