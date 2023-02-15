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"Барыс" потерял шансы на выход в плей-офф

ХК Барыс вылетел из плей-офф Фото: пресс-служба ХК "Барыс"
Астанинский "Барыс" потерпел поражение в матче Континентальной хоккейной лиги против минского "Динамо" со счетом 2:5 и лишился шанса выйти в плей-офф, сообщает Zakon.kz.

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После победы "Нефтехимика" над "Металлургом" в Магнитогорске (4:2) астанинский клуб стал первым на Востоке, потерявшим шансы на выход в плей-офф, передает Prosports.kz.

"Барыс" с 59 очками после 64 сыгранных встреч занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

В следующем матче регулярного сезона КХЛ казахстанский клуб сыграет в гостях с "Куньлунь Ред Стар" 18 февраля.

Данияр Кунафин
Барыс
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