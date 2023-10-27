"Барыс" в овертайме проиграл минскому "Динамо"

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" дома сыграл с минским "Динамо", сообщает Zakon.kz.

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Перед стартом поединка казахстанский клуб был на предпоследней строчке Восточной конференции, а белорусский занимал восьмую в Западной.

Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Паскуале (Шутов) – Скленичка-Ножье, Червени-ЛаБейт-Оберг; Полохов-Бекетаев, Муратов-Шестаков-Савицкий; Никитин-Гайтамиров, Рахманов-Омирбеков-Асетов; Нургалиев-Шалапов, Мусоров-Кайыржан-Логвин.

Два периода остались без заброшенных шайб, а в третьем после обоюдного удаления минчане сумели отличиться, а за две минуты до окончания поединка выровнял положение Адиль Бекетаев, переведя действо в овертайм, где сильнее оказалось "Динамо".

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Динамо" (Минск, Беларусь) – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 – 53:21 Волков (Коробов). В равенстве

1:1 – 58:25 Бекетаев (Рахманов, Омирбеков). В равенстве

1:2 – 63:12 Мороз (Хэмилтон). В равенстве

Вратари: Паскуале – Колосов

Штраф: 10:4 (4:2, 2:0, 4:2, 0:0).

29 октября "Барыс" примет дома нижегородское "Торпедо".

