В Уральске нашли девочку, пропавшую 5 дней назад

Школьница ушла из дома 10 февраля, поиски пропавшей длились несколько дней, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в департаменте полиции, 14-летняя ученица одной из школ Уральска ушла из дома 10 февраля около 20:00, передает КТК. Куда она направилась — известно не было.

Сотрудники полиции распространили ориентировки с описанием ребенка и приметами. Спустя пять дней поисков школьницу нашли сотрудники полиции, сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области вечером 15 февраля.

"Девочку которая ушла из дома, сотрудники криминального розыска нашли. Жива и невредима", — кратко прокомментировали в полиции, не уточняя подробностей.

15 февраля департамент полиции сообщил, что пропавшую 13-летнюю девочку нашли за 200 км от Кокшетау, в городе Акколь.

