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Пропала на пять дней: полицейские нашли пропавшую девочку в ВКО

Пропала на пять дней: полицейские нашли пропавшую девочку в ВКО Фото: Zakon.kz
В административном центре Восточно-Казахстанской области на пять дней пропала 15-летняя школьница. После заявления матери в полицию, подростка нашли в гостях у подруги, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала в полиции 39-летняя жительница Усть-Каменогорска, ее дочь ушла из дома 3 ноября. Девочка отправилась к отцу, после чего перестала выходить на связь. Не отыскав подростка своими силами, мать обратилась в полицию спустя пять дней, передает Altaynews.kz.

Сотрудники ювенальной полиции приступили к поискам и вскоре нашли школьницу. Она гостила у подруги.

"Сразу же после установления местонахождения девочка была передана матери и возвращена домой. Ее жизни, здоровью и безопасности ничего не угрожает. Полицейские провели с ней беседу о недопущении подобных фактов". Андрей Мула, начальник УП Усть-Каменогорска

Как рассказала сама школьница, 3 ноября в 14:00 она вышла из дома и поехала к отцу, который проживает отдельно. Погостив некоторое время, она уехала ночевать к подруге, а после отключила телефон и не выходила на связь.

Ранее в Семее родные, полицейские и местные жители всю ночь искали пропавшую 15-летнюю девочку, которая за четыре дня до этого ушла из дома и пропала. Школьницу нашли целой и невредимой.

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