Пропала на пять дней: полицейские нашли пропавшую девочку в ВКО
Как рассказала в полиции 39-летняя жительница Усть-Каменогорска, ее дочь ушла из дома 3 ноября. Девочка отправилась к отцу, после чего перестала выходить на связь. Не отыскав подростка своими силами, мать обратилась в полицию спустя пять дней, передает Altaynews.kz.
Сотрудники ювенальной полиции приступили к поискам и вскоре нашли школьницу. Она гостила у подруги.
"Сразу же после установления местонахождения девочка была передана матери и возвращена домой. Ее жизни, здоровью и безопасности ничего не угрожает. Полицейские провели с ней беседу о недопущении подобных фактов". Андрей Мула, начальник УП Усть-Каменогорска
Как рассказала сама школьница, 3 ноября в 14:00 она вышла из дома и поехала к отцу, который проживает отдельно. Погостив некоторое время, она уехала ночевать к подруге, а после отключила телефон и не выходила на связь.
Ранее в Семее родные, полицейские и местные жители всю ночь искали пропавшую 15-летнюю девочку, которая за четыре дня до этого ушла из дома и пропала. Школьницу нашли целой и невредимой.