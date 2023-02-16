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В Шымкенте пассажирка родила в такси

В Шымкенте пассажирка родила в такси Фото: pixabay
Водитель помог принять роды у пассажирки во время очередного вызова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал сам водитель сервиса такси Шымкента Алиер Маккамов, необычный случай произошел около 6 вечера. Как обычно таксист приехал на заказ. В салон, по его словам, села женщина с двумя детьми, передает Otyrar. В пути у женщины начались схватки.

"Я предложил ей поехать в роддом, но она отказалась, сказала, что нужно ехать домой. Тогда я решил вызвать скорую и дожидаться ее приезда. В это время у женщины отошли воды". таксист Алиер Маккамов

Пассажирка родила в салоне автомобиля. Скорая помощь приехала уже после появления малыша на свет. Мама и новорожденный здоровы, отмечает издание.

В Сирии под обломками дома после землетрясения родился ребенок. Новорожденного вытащили спасатели. Мама малыша скончалась.

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