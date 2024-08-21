В Москве таксист принял роды у пассажирки

20 августа водитель такси Толиб Набиев помог пассажирке родить ребенка, сообщает Zakon.kz.

Таксист приехал на заказ к метро "Сходненская". Там его пассажирами стали беременная женщина с супругом, который сел рядом с водителем. За 700 метров до роддома женщина начала рожать. Водитель не растерялся и вместе с мужем роженицы принял роды.

Женщина родила мальчика. Со слов таксиста, они с ней вели себя спокойно, а вот супруг заметно нервничал, у него тряслись руки. Водитель довез пассажиров до больницы, вызвал медиков, поздравил мужчину с рождением сына и отправился таксовать дальше.

А 5 августа в Москве задержали водителя такси, снимавшего на видео свои домогательства пассажирок.