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В Москве таксист принял роды у пассажирки

Такси, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 08:38 Фото: pixabay
20 августа водитель такси Толиб Набиев помог пассажирке родить ребенка, сообщает Zakon.kz.

Таксист приехал на заказ к метро "Сходненская". Там его пассажирами стали беременная женщина с супругом, который сел рядом с водителем. За 700 метров до роддома женщина начала рожать. Водитель не растерялся и вместе с мужем роженицы принял роды.

Женщина родила мальчика. Со слов таксиста, они с ней вели себя спокойно, а вот супруг заметно нервничал, у него тряслись руки. Водитель довез пассажиров до больницы, вызвал медиков, поздравил мужчину с рождением сына и отправился таксовать дальше.

А 5 августа в Москве задержали водителя такси, снимавшего на видео свои домогательства пассажирок.

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