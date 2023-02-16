Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

423 миллиона в СКО потратили на дорогу, которой нет

423 миллиона на дорогу, которой нет, потратили в СКО Фото: Zakon.kz
В Северо-Казахстанской области сотни миллионов бюджетных денег ушли на строительство дороги, которую так и не построили, сообщает Zakon.kz.

Руководитель акимата имени Габита Мусрепова, который принял готовую дорогу и перевел за ее строительство 423 миллиона тенге, арестовали, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

Под стражу был взят и застройщик, который по документам отстроил дорожное полотно. На самом деле трассы так и нет, отмечают в ведомстве. Оба подозреваемых предстали перед судом.

Схожий случай произошел в Акмолинской области, поселке Коянды. Капитальный ремонт и строительство местной дороги обошлось бюджету в 907 миллионов тенге. Работы так и не были выполнены. Начато расследование.

"Наиболее коррумпированным в сфере автодорог является этап выбора поставщиков при государственных закупках". Пресс-служба генеральной прокуратуры

Проверка показала большее 300 нарушений при строительстве и ремонте автодорог в разных регионах Казахстана. Общая сумма выделенных на это денег — 30 млрд тенге. Возвращено в бюджет 2,5 млрд. Заведено 29 уголовных дел.

После выявленных нарушениях, генеральная прокуратура выступила с предложением о коренной трансформации автодорожной отрасли. Акт находится на рассмотрении в правительстве.

В январе стало известно, что дорога, построенная в 2022 год, в Казталовском районе Западно-Казахстанской области, разрушается после сдачи в эксплуатацию. При том, что из областного бюджета на нее выделили 208 миллионов тенге.

Читайте также

Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля

В Казахстане разработали правила лицензирования деятельности майнеров

Мария Мельникова
Генеральная прокуратура Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
торги на бирже
Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля
Семью юристов избили в Алматы
Семью юристов избили в Алматы
У россиянина арестовали имущество на 85 млн тенге
У россиянина арестовали имущество на 85 млн тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления