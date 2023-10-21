Дом за бюджетные деньги купил себе чиновник из СКО

Руководитель районного отдела ЖКХ Северо-Казахстанской области приобрел для себя домик в сельской местности за 18 миллионов бюджетных денег, сообщает Zakon.kz.

Арыстан Абильдинов, руководитель отдела ЖКХ Акжарского района, выделил 18 миллионов тенге из местного бюджета. На крупную сумму чиновник приобрел небольшой домик в селе, за который заплатил 18 миллионов тенге, передает Qazaqstan Media.

В прокуратуре обратили внимание на покупку из-за неправильно составленных документов. Издание отмечает, что явно завышенная стоимость деревенского дома в селе, где живет 600 человек, прокуроров не насторожила.

Тем не менее, Абильдинова уволили с занимаемой должности. К слову, это не первое его дисциплинарное разбирательство, сказано в публикации.

Как ранее рассказали в прокуратуре Северо-Казахстанской области, в главном городе региона сотрудники отдела ЖКХ также нарушали законодательство. Чиновники Петропавловска фиктивно предоставляли горожанам квартиры, которые потом продавали третьим лицам.