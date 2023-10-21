Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дом за бюджетные деньги купил себе чиновник из СКО

Дом за бюджетные деньги купил себе чиновник из СКО Фото: pixabay
Руководитель районного отдела ЖКХ Северо-Казахстанской области приобрел для себя домик в сельской местности за 18 миллионов бюджетных денег, сообщает Zakon.kz.

Арыстан Абильдинов, руководитель отдела ЖКХ Акжарского района, выделил 18 миллионов тенге из местного бюджета. На крупную сумму чиновник приобрел небольшой домик в селе, за который заплатил 18 миллионов тенге, передает Qazaqstan Media.

В прокуратуре обратили внимание на покупку из-за неправильно составленных документов. Издание отмечает, что явно завышенная стоимость деревенского дома в селе, где живет 600 человек, прокуроров не насторожила.

Тем не менее, Абильдинова уволили с занимаемой должности. К слову, это не первое его дисциплинарное разбирательство, сказано в публикации.

Как ранее рассказали в прокуратуре Северо-Казахстанской области, в главном городе региона сотрудники отдела ЖКХ также нарушали законодательство. Чиновники Петропавловска фиктивно предоставляли горожанам квартиры, которые потом продавали третьим лицам.

Читайте также

В ЗКО суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве матери
В ЗКО суд арестовал подростка, подозреваемого в убийстве матери
Пропавшая женщина с ребенком в Кокшетау вернулась домой сама
Пропавшая женщина с ребенком в Кокшетау вернулась домой
Случайный знакомый убил девушку в Алматы
Случайный знакомый убил девушку в Алматы
Мария Мельникова
Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Максим Галкин покинул Израиль
Максим Галкин покинул Израиль
распространено штормовое предупреждение на некоторой части Казахстана
Резкая смена погоды и неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Гороскоп на пятницу
Гороскоп на пятницу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления