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У казахстанского спасателя, который разбирает завалы в Турции, родилась дочь

У казахстанского спасателя, который разбирает завалы в Турции, родилась дочь Фото: МЧС РК
У 28-летнего Олжаса Рахметова родился четвертый ребенок в то время, пока он спасает жизни в пострадавшей от землетрясения Турции, сообщает Zakon.kz.

По сообщению МЧС Казахстана, Рахметов в четвертый раз стал отцом 15 февраля. У спасателя родилась дочь, девочку назвали Аделия.

28-летний Олжас Рахметов – спасатель из Астаны. Работает в МЧС около года и уже показал себя образцовым специалистом. Олжас отмечен наградами.

14 февраля казахстанские спасатели вытащили из-под завалов отца с двумя детьми, которые не могли самостоятельно выбраться оттуда в течение 76 часов.

Сильнейшее землетрясение в Турции и Сирии случилось утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,8 балла.


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