Казахстанские спасатели вытащили из-под завалов отца с двумя детьми, которые не могли самостоятельно выбраться оттуда в течение 76 часов, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МЧС РК, руководитель спасательного подразделения республиканского оперативно-спасательного отряда Бауыржан Арыстанбаев вместе с коллегами искал пострадавших в многоэтажном доме.

"Первым о нахождении людей под завалами заметил верный друг Ерика Берлыбекова Джейкоб. После этого наши спасатели применили акустичкеский аппарат и по голосу ручными электроинструментами (отбойники, гидравлический аварийно-спасательный инструмент) стали прокидывать голерио", - говорится в сообщении.

При помощи электроинструмента постепенно продвигались к людям, периодический узнавая самочувствие. Спустя более 20 часов работы с риском для жизни спасатели извлекли из-под завалов отца и его двоих детей.





Фото: пресс-служба МЧС РК





В спасательной операции также были задействованы Нуржан Бозтериев и Рахат Пиржанов.

Отмечается, что спасатель-кинолог Берлыбеков в городе Газиантеп ведет поисковые работы со своим другом белгийской овчаркой породы малинуа Джейкобом.

Задача Джейкоба найти под завалами живого человека. Как говорит Ерик если она остановилась, подала сигнал – залаяла или завиляла хвостом, значит, нашла. Но есть и свои трудности, в данный момент в жилых домах много запахов, что сбивает со следа и требует постоянного совершенствования навыков. В дополнение мы применяем акустические аппараты. А после подтверждения решаем, какими путями оперативно добраться до пострадавшего.

"По словам Еркина вокруг много строительной пыли, арматуры, разбитых стекол. Есть необходимость регулярно промывает Джейкобу глаза, нос, а также надевать специальные шлейки, чтобы Джейкоб не провалился на участках со сложными переходами. Таким образом он проявляет заботу о своем друге", - рассказали в пресс-службе.





Фото: пресс-служба МЧС РК





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