Димаш Кудайберген поделился фотографией на берегу океана

Казахстанский артист Димаш Кудайберген сделал долгожданную для поклонников публикацию, сообщает Zakon.kz.

Согласно отмеченной геолокации, музыкант находится в районе Санта-Моника (Лос-Анджелес).

"Тишина на океане", – гласит подпись к фото на странице в Instagram.



Комментаторы отметили, что скучают по именитому композитору:

Спасибо за фото. В тишине прекрасно помечтать, а ты это любишь. Пусть все сбудется, все твои желания и мечты.

И Димаш красив, и океан красив.

С пламенным приветом из далекой и солнечной Якутии.

Тихий океан очень напоминает тебя. Особенно глубиной, силой и загадочностью.

Океан – это прекрасно! Вдохновляйся и береги себя.

6 февраля чилийские фанаты Димаша Кудайбергена поддержали казахстанских теннисистов.