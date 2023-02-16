Димаш Кудайберген поделился фотографией на берегу океана
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Казахстанский артист Димаш Кудайберген сделал долгожданную для поклонников публикацию, сообщает Zakon.kz.
Согласно отмеченной геолокации, музыкант находится в районе Санта-Моника (Лос-Анджелес).
"Тишина на океане", – гласит подпись к фото на странице в Instagram.
Комментаторы отметили, что скучают по именитому композитору:
- Спасибо за фото. В тишине прекрасно помечтать, а ты это любишь. Пусть все сбудется, все твои желания и мечты.
- И Димаш красив, и океан красив.
- С пламенным приветом из далекой и солнечной Якутии.
- Тихий океан очень напоминает тебя. Особенно глубиной, силой и загадочностью.
- Океан – это прекрасно! Вдохновляйся и береги себя.
6 февраля чилийские фанаты Димаша Кудайбергена поддержали казахстанских теннисистов.
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