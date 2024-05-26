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Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью

Димаш Кудайберген поделился с фанатами радостной новостью, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 22:40 Фото: instagram/kudaibergenov.dimash
Известный казахстанский певец Димаш Кудайберген 26 мая поделился с поклонниками радостной новостью, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram артист анонсировал выход клипа к своей новой песне.

"Премьера моего официального клипа на песню Smoke через три дня на моем YouTube-канале", – написал Димаш под постом.

Эта новость привела в восторг его поклонников. Публикация набрала тысячи лайков и комментариев. Вот одни из них:

  • Вау. Ждем очень. Счастье продолжается. Ты человек – радость и счастье.
  • Дорогой Димашик, спасибо тебе от всего сердца. Мы еще не отошли от твоего грандиозного концерта! Подарок за подарком! Любим тебя бесконечно.
  • Праздник продолжается!

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген поделился с поклонниками новым видео. Он опубликовал кадры со своего концерта, который прошел в Стамбуле (Турция). На видео тысячи поклонников из разных стран мира поют песню "Махаббат Бер Мағанартиста", светя фонариками. Сам Димаш в это время стоит на сцене с флагом Казахстана.

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