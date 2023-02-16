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Законодательство РК

В Алматы девушка избила парня

В Алматы девушка избила парня Фото: pixabay
В Казнете распространяют видео, на кадрах которого девушка избивает парня и требует от него деньги. В полиции Алматы сообщили Zakon.kz, что материалы вынесены за рассмотрение межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На видео девушка спрашивает потерпевшего: "Где деньги?" и начинает бить его по лицу. После падения она продолжает избивать потерпевшего. 


В пресс-службе уточнили, что по данному факту в УП Наурызбайского района Алматы зарегистрировано уголовное дело по ст. 293 УК РК.

"В рамках производства будут установлены обстоятельства совершения данного противоправного действия. Гражданка 2005 года рождения, являющаяся студенткой одного из колледжей Алматы, поставлена на учет ювенальной полиции". Пресс-служба ДП Алматы

Отмечено, что в отношении матери девушки по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего собран материал по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 127 КоАП РК.

10 января 2023 года в одной из квартир Талдыкоргана несовершеннолетние избили школьницу. Инцидент попал на видео.

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