Школьницы, избившие парня в Алматы, записали обращение
Их обращение разместил фонд "НеМолчи".
"Марат, хочу искренне попросить у тебя прощения. А также у твоих родителей", – говорит одна из участниц.
"Я хочу искренне попросить прощения у Марата и всей его семьи. Простите меня, пожалуйста, за мой ужасный поступок. Я очень надеюсь, что вы меня простите", – добавила другая.
Кроме девушек, на видео и присутствовал парень, который также решил извиниться.
"Прошу прощения у Марата и его семьи. Больше такого не повторится. Я осознаю свою ошибку", – заверил он.
Видео избиения опубликовали в соцсетях 26 мая 2024 года. Тогда же в Департаменте полиции города уточнили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетние подозреваемые были доставлены в полицию.