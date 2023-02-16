Депутат призвал усилить контроль за строительством и ремонтом дорог в Казахстане

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Андрей Лукин призвал Правительство усилить контроль за деятельностью Комитета автомобильных дорог Мининдустрии и АО "НК "Казавтожол" по содержанию, ремонту и строительству автодорог, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат, в автодорожной отрасли не прекращаются факты нарушения законодательства Казахстана в виде несоблюдения норм при выполнении строительных работ, неэффективного использования и хищения денежных средств, злоупотреблений полномочиями должностных лиц.

"Системные нарушения не искоренены, а в отношении определенных подрядных организаций при проведении конкурсных процедур сохраняются отдельные привилегии с признаками коррупционного проявления. В нарушение статьи 4 закона РК "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" "Казавтожол" способом из одного источника незаконно заключил договоры на общую сумму 8,3 млрд тенге". Андрей Лукин

Также он добавил, что вопреки требованиям правил в технической спецификации по девяти закупкам устанавливались незаконные условия, не позволившие потенциальным поставщикам участвовать в тендерах на проведение работ на общую сумму 26 млрд тенге.



По его словам, для получения незаконной прибыли подрядчики идут на нарушение условий сметной документации, нецелевого использования денежных средств, предоставления фиктивных документов.

"Проведение некачественных работ также связано с признаками сомнительных взаиморасчетов между подрядчиками, имеющими отношение к субъектам олигополии, совершивших фиктивные сделки на сумму 21,5 млрд тенге. Должностными лицами "Казавтожол" не обеспечивается должная защита государственных интересов в отношениях недобросовестных подрядчиков за нарушение договорных обязательств и других субъектов". Андрей Лукин

При этом сенатор указал, что продолжает преобладать устаревшая методика возведения и ремонта объектов дорожной инфраструктуры, игнорируется применение прогрессивных способов, практик и инструментов зарубежных стран.

"Несмотря на то, что законодательные акты в данной сфере содержат положения о целесообразности и необходимости использования новых материалов и методик, значительная часть автодорог проектируется и возводится без применения доступных геосинтетических и других материалов. Как следствие, по отдельным проектам "Казавтожол", реализованным без инновационных подходов, отмечаются дефекты и разрушения". Андрей Лукин

Он уточнил, что при планировании и освоении бюджетных средств на содержание автодорог соответствующим ведомством не обеспечиваются прозрачность и четкость правового регулирования субъектами отраслевых правоотношений.



Таким образом, как подчеркнул сенатор, несмотря на значительное выделение в автодорожную отрасль госсредств, нецелевое их расходование, хищение и другие правонарушения негативно отражаются на развитии эффективной транспортной инфраструктуры, повышении транзитного потенциала и макрорегионального развития страны.

В свою очередь депутат предложил ряд мер, которые необходимо принять правительству.

В частности, по его мнению, следует усилить ведомственный контроль за деятельностью Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и "Казавтожола", в том числе при проектировании, проведении закупок и расходовании бюджетных, заемных и собственных средств при содержании, ремонте и строительстве или реконструкции автодорог.

Вдобавок требуется принять меры по взысканию с подрядчиков штрафных санкций; меры по расторжению договоров с подрядчиками, заключенными с нарушением действующего законодательства, а также допускающих систематическое нарушение договорных обязательств; организационно-правовые меры по обеспечению широкого применения эффективных технологий качественного возведения и ремонта автодорог с учетом передового зарубежного опыта.

Также следует привести в соответствие с законодательством приказы профильного министерства, регламентирующие нормативы финансирования текущего ремонта и содержания автодорог.

22 декабря 2022 года Генеральная прокуратура при проверке в АО "НК "Казавтожол", Комитете автомобильных дорог и местных акиматах выявила нарушения на многомиллиардные суммы.