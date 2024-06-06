Усилить контроль за деятельностью страховых компаний предлагает депутат

Депутат сената Андрей Лукин на пленарном заседании палаты 6 июня предложил усилить контроль за деятельностью страховых компаний в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Андрей Лукин сообщил, что с 2005 года в Казахстане действует система обязательного страхования работников. Это требуется в целях фиксации страхования их от несчастных случаев при выполнении трудовых обязанностей. Однако, по его словам, в этой отрасли существует ряд проблем.

"На данный момент минимальная страховая ставка составляет размер минимальной заработной платы, установленной на соответствующий год. Это становится финансовым бременем для работодателей, особенно на селе. В случае нарушения условий страхования предусмотрены значительные штрафы. Действующая система страхования предусматривает выплаты только при утрате трудоспособности от 30 до 100%. В остальных случаях возмещение работнику утраченного заработка и расходов, связанных с повреждением здоровья, возлагается непосредственно на работодателя даже при наличии заключенного и исполненного договора обязательного страхования", – отметил он.

При этом, по его словам, работодатель обязан возместить разницу, если страховая выплата недостаточна для полного возмещения ущерба, связанного со смертью работника или установлением степени утраты профессиональной трудоспособности от 30% и выше, а размер утраченного дохода превышает 10 месячных заработных плат.

Депутат обеспокоен также тем, что финансовая нагрузка на сельских работодателей включает в себя и обеспечение безопасности труда и улучшение условий работы. В то время как страховые компании компенсируют лишь малую часть расходов при несчастных случаях.

В этой связи сенатор предложил правительству рассмотреть ряд мер, которые позволят улучшить ситуацию в сфере страхования. В частности, он предлагает предусмотреть для работодателей сельской местности возможность заключения договоров страхования на полгода с соразмерным пересмотром суммы страховой премии, а также снизить минимальный размер выплачиваемой работодателем в сельской местности страховой премии с 1 до 0,5 МЗП.

"Рассмотреть вопрос о разработке мер по повышению эффективности страхования, в частности усилить контроль за деятельностью страховых компаний и обеспечить прозрачность их операций", – резюмировал Андрей Лукин.

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