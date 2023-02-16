Лже-террорист грозился взорвать филиал столичного банка

13 февраля житель пристоличного Аккольского района отправил сообщение на электронный адрес филиалов одного из столичных банков, в котором угрожал взорвать банк, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции Акмолинской области, стражи порядка проверяют, что именно побудило мужчину отправить подобное сообщение.

Отмечено, что сам акмолинец является клиентом данного банка.

Полицейские в очередной раз предупреждают граждан об уголовной ответственности за телефонный терроризм.



Согласно санкции ст. 273 УК РК, авторам ложных сообщений грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Следует помнить, что ответственность по данной статье наступает с 14 лет, поэтому "списать" такой звонок на детскую шалость не получится.

14 февраля в Усть-Каменогорске "заминировали" школы. Тогда в полицию поступила информация о том, что в 23 школах установлены взрывные устройства.