Лже-террорист грозился взорвать филиал столичного банка
Фото: pixabay
13 февраля житель пристоличного Аккольского района отправил сообщение на электронный адрес филиалов одного из столичных банков, в котором угрожал взорвать банк, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции Акмолинской области, стражи порядка проверяют, что именно побудило мужчину отправить подобное сообщение.
Отмечено, что сам акмолинец является клиентом данного банка.
Полицейские в очередной раз предупреждают граждан об уголовной ответственности за телефонный терроризм.
Согласно санкции ст. 273 УК РК, авторам ложных сообщений грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Следует помнить, что ответственность по данной статье наступает с 14 лет, поэтому "списать" такой звонок на детскую шалость не получится.
14 февраля в Усть-Каменогорске "заминировали" школы. Тогда в полицию поступила информация о том, что в 23 школах установлены взрывные устройства.
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