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Газопровод взорвался в Турции

взрыв газопровода, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 00:45 Фото: freepik
Газопровод взорвался в районе Султангази на севере Стамбула, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала NTV, предполагается, что инцидент произошел после короткого замыкания электрических проводов.

Отмечается, что пожарные смогли потушить огонь за 15 минут. Между тем, очевидцы заявляют, что огонь затронул балконы соседних домов.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч животных погибли в Техасе из-за масштабных лесных пожаров.

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