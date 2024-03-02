Газопровод взорвался в Турции

Газопровод взорвался в районе Султангази на севере Стамбула, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала NTV, предполагается, что инцидент произошел после короткого замыкания электрических проводов.

Отмечается, что пожарные смогли потушить огонь за 15 минут. Между тем, очевидцы заявляют, что огонь затронул балконы соседних домов.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч животных погибли в Техасе из-за масштабных лесных пожаров.

