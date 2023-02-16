В Турции спасли девушку из-под завалов спустя 11 дней после землетрясения

В Кахраманмараше на 11-ый день после землетрясения спасли 17-летнюю девушку. Алейна Ольмез провела под завалами 248 часов, сообщает Zakon.kz.

Девушку вытащили из-под завалов и доставили в больницу, пишет Haber Global.

SON DAKİKA 11 günde yeni mucize: Enkaz altından 248 saat sonra kurtarıldı — Haber Global (@HaberGlobal) February 16, 2023

По последним данным, число жертв землетрясений с эпицентром в Турции превысило 36,1 тыс. человек.

Утром 6 февраля в центральной части Турции произошло несколько разрушительных землетрясений. ЧП в Турции оказалось намного сильнее, чем в армянском Спитаке в 1988 году, рассказал эксперт.

Выжившие отец и дочь впервые встретились после землетрясения в Турции.

