В Кокшетау на заправке погиб оператор во время пожара

16 февраля загорелись два топливозаправщика в Кокшетау. Во время пожара погиб оператор АЗС, рассказали в ДЧС Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.





Фото: Instagram/aqmola_tjd

Трагедия произошла на сливо-наливной станции. Пожар был локализован в 11:05 и полностью ликвидирован в течении 20 минут. Площадь пожара составила 35 кв.м, сообщили в ДЧС.



"В результате погиб мужчина 1988 года рождения – оператор АЗС, который находился на топливо заправщике", - рассказали в ДЧС.

Причина пожара устанавливается.



Фото: Instagram/aqmola_tjd

16 июня 2022 года на АЗС в Косшы произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.