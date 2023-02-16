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В Кокшетау на заправке погиб оператор во время пожара

заправка Фото: Instagram/aqmola_tjd
16 февраля загорелись два топливозаправщика в Кокшетау. Во время пожара погиб оператор АЗС, рассказали в ДЧС Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

ДЧС

Фото: Instagram/aqmola_tjd

Трагедия произошла на сливо-наливной станции. Пожар был локализован в 11:05 и полностью ликвидирован в течении 20 минут. Площадь пожара составила 35 кв.м, сообщили в ДЧС.

"В результате погиб мужчина 1988 года рождения – оператор АЗС, который находился на топливо заправщике", - рассказали в ДЧС.

Причина пожара устанавливается.

ДЧС

Фото: Instagram/aqmola_tjd

16 июня 2022 года на АЗС в Косшы произошел пожар. Жертв и пострадавших нет.

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