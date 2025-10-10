Еще более крупный пожар произошел в Кокшетау
10 октября в Кокшетау загорелась пилорама, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, огонь охватил 180 кв. м.
"Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание оперативно ликвидировано. Распространение огня на большие площади было предотвращено. Причина пожара выясняется", – говорится в сообщении.
Уточняется, что во время пожара никто не пострадал.
Пилорама – это деревообрабатывающий станок для продольной распиловки бревен и брусьев на пиломатериалы, такие как доски и бруски. Также этим словом в разговорной речи называют само помещение, где находится этот станок.
Ранее сообщалось, что в 1 микрорайоне в Ауэзовском районе в Алматы вспыхнула кровля двухэтажного кафе.
