Иван Ургант перепел хит "Моя любовь на пятом этаже"
Фото: Instagram/urgantcom
Российский телеведущий Иван Ургант выпустил кавер на песню рок-группы "Секрет" "Моя любовь на пятом этаже", сообщает Zakon.kz.
Об этом шоумен сообщил на странице в Instagram.
Комментаторы с теплом отреагировали на новую композицию Гриши Урганта (альтер эго телеведущего Ивана Урганта).
- Иван, как вас не хватает, вашего чувства юмора, которое мы все обожаем;
- хотя бы напишите, как у вас дела?
- какой же талантливый! Никто даже не может приблизиться;
- вот так подарок для всех нас;
- крутой виниловый саунд.
Актер стал исполнять музыкальные произведения под псевдонимом Гриша Ургант с 2011 года.
Стоит отметить, что Ургант играет на гитаре, фортепиано, бас-гитаре, аккордеоне, блок-флейте, терменвоксе и ударных.
Последний выпуск программы "Вечерний Ургант" вышел в эфир "Первого канала" 21 февраля 2022 года. Телеканал опроверг данные о закрытии передачи, пояснив, что она не выходит, поскольку эфир выстроен "в информационном режиме".
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