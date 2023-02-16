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Иван Ургант перепел хит "Моя любовь на пятом этаже"

Иван Ургант перепел хит "Моя любовь на пятом этаже" Фото: Instagram/urgantcom
Российский телеведущий Иван Ургант выпустил кавер на песню рок-группы "Секрет" "Моя любовь на пятом этаже", сообщает Zakon.kz.

Об этом шоумен сообщил на странице в Instagram.

Комментаторы с теплом отреагировали на новую композицию Гриши Урганта (альтер эго телеведущего Ивана Урганта).

  • Иван, как вас не хватает, вашего чувства юмора, которое мы все обожаем;
  • хотя бы напишите, как у вас дела?
  • какой же талантливый! Никто даже не может приблизиться;
  • вот так подарок для всех нас;
  • крутой виниловый саунд.

Актер стал исполнять музыкальные произведения под псевдонимом Гриша Ургант с 2011 года.

Стоит отметить, что Ургант играет на гитаре, фортепиано, бас-гитаре, аккордеоне, блок-флейте, терменвоксе и ударных.

Последний выпуск программы "Вечерний Ургант" вышел в эфир "Первого канала" 21 февраля 2022 года. Телеканал опроверг данные о закрытии передачи, пояснив, что она не выходит, поскольку эфир выстроен "в информационном режиме".

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