Иван Ургант перепел хит "Моя любовь на пятом этаже"

Российский телеведущий Иван Ургант выпустил кавер на песню рок-группы "Секрет" "Моя любовь на пятом этаже", сообщает Zakon.kz.

Об этом шоумен сообщил на странице в Instagram.

Комментаторы с теплом отреагировали на новую композицию Гриши Урганта (альтер эго телеведущего Ивана Урганта).

Иван, как вас не хватает, вашего чувства юмора, которое мы все обожаем;

хотя бы напишите, как у вас дела?

какой же талантливый! Никто даже не может приблизиться;

вот так подарок для всех нас;

крутой виниловый саунд.

Актер стал исполнять музыкальные произведения под псевдонимом Гриша Ургант с 2011 года.

Стоит отметить, что Ургант играет на гитаре, фортепиано, бас-гитаре, аккордеоне, блок-флейте, терменвоксе и ударных.

Последний выпуск программы "Вечерний Ургант" вышел в эфир "Первого канала" 21 февраля 2022 года. Телеканал опроверг данные о закрытии передачи, пояснив, что она не выходит, поскольку эфир выстроен "в информационном режиме".