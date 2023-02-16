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В Алматы 19 февраля временно изменят движение автобусов

В Алматы 19 февраля временно изменят движение автобусов Фото: Zakon.kz
Транспортный холдинг Алматы сообщает, что в связи с забегом 19 февраля будут изменены схемы 17 маршрутов, сообщает Zakon.kz.

№15 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№30 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№31 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№32 – В южном направлении – ул. Навои – пр. Аль Фараби – ул. Мустафина, перенос конечного пункта на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина – далее по схеме;

№34 – В северном направлении – ул. Мустафина – разворот перед кольцом – перенос КП на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движение от КП "Мкр. Орбита-2" - ул. Мустафина – далее по схеме;

№38 – В западном направлении – пр. Аль-Фараби – пр. Достык – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. Альфараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№62 – В западном направлении – пр. Аль-Фараби – пр. Достык – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№63 – В южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосва – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби – далее по схеме;

№67 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№77 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№86 – В южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул, Розыбакиева – пр. Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№101 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакеива – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№103 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№116 – В восточном направлении – пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№127 – В южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;

№135 – В южном направлении – ул. Навои – пр. Аль-Фараби – ул. Мустафина – перенос КП на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – КП "Мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина – далее по схеме;

№211 – В южном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби- далее по схеме, в обратном направлении – без изменений.

Также в Алматы 19 февраля будет перекрыта часть дорог:

  • с 04:00 до 12:00 по северной стороне пр. Аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Желтоксан
  • с 07:40 до 11:00 пр. Аль-Фараби от ул. Желтоксан до Esentai Mall
  • с 08:30 до 10:45 пр. Аль-Фараби от Esentai Mall до пр. Гагарина.

Въезд в тоннель по пр. Аль-Фараби от ул. Мендикулова будет закрыт с 04:00 до 12:00. Южная сторона пр. Аль-Фараби будет открыта и свободна для движения автотранспорта.

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