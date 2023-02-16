В Алматы 19 февраля временно изменят движение автобусов
№15 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
№30 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Тимирязева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
№31 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
№32 – В южном направлении – ул. Навои – пр. Аль Фараби – ул. Мустафина, перенос конечного пункта на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движения от КП "Мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина – далее по схеме;
№34 – В северном направлении – ул. Мустафина – разворот перед кольцом – перенос КП на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – начало движение от КП "Мкр. Орбита-2" - ул. Мустафина – далее по схеме;
№38 – В западном направлении – пр. Аль-Фараби – пр. Достык – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. Альфараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
№62 – В западном направлении – пр. Аль-Фараби – пр. Достык – пр. Абая – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
№63 – В южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосва – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби – далее по схеме;
№67 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
№77 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
№86 – В южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул, Розыбакиева – пр. Аль-Фараби – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
№101 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакеива – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
№103 – В северном направлении – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – ул. Тимирязева – ул. Жандосова – пр. Алтынсарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
№116 – В восточном направлении – пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
№127 – В южном направлении – пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Жарокова – далее по схеме, в обратном направлении – без изменений;
№135 – В южном направлении – ул. Навои – пр. Аль-Фараби – ул. Мустафина – перенос КП на "Мкр. Орбита-2", в обратном направлении – КП "Мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина – далее по схеме;
№211 – В южном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби- далее по схеме, в обратном направлении – без изменений.
Также в Алматы 19 февраля будет перекрыта часть дорог:
- с 04:00 до 12:00 по северной стороне пр. Аль-Фараби от пр. Назарбаева до ул. Желтоксан
- с 07:40 до 11:00 пр. Аль-Фараби от ул. Желтоксан до Esentai Mall
- с 08:30 до 10:45 пр. Аль-Фараби от Esentai Mall до пр. Гагарина.
Въезд в тоннель по пр. Аль-Фараби от ул. Мендикулова будет закрыт с 04:00 до 12:00. Южная сторона пр. Аль-Фараби будет открыта и свободна для движения автотранспорта.