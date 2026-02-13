#Казахстан в сравнении
Общество

Сразу 19 автобусов изменят схемы движения в Алматы

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 10:59 Фото: Zakon.kz
В воскресенье, 15 февраля 2026 года, в Алматы пройдет массовый забег с участием 2500 человек. В связи с этим в городе будут временно изменены маршруты движения транспорта, а некоторые улицы перекроют, сообщает Zakon.kz.

По данным Транспортного холдинга Алматы, маршруты будут изменены 15 февраля с 04:00 до окончания забега.

№15 – в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

№30 – в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Серкебаева, далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

№31 – в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Серкебаева, далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

№32 – в южном направлении: ул. Навои – пр. Аль-Фараби – ул. Мустафина, с переносом конечной остановки к "мкр. Орбита-2". В обратном направлении: начало движения от конечной остановки "мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина, далее по схеме.

№34 – в южном направлении: ул. Мустафина – разворот перед кольцевой развязкой пр. Аль-Фараби, с переносом конечной остановки к "мкр. Орбита-2". В обратном направлении: начало движения от конечной остановки "мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина, далее по схеме.

№38 – в западном направлении: пр. Аль-Фараби – пр. Достык – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

№45 – в южном направлении: пр. Достык – ул. Кажымукана – пр. Назарбаева, далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

№62 – в западном направлении: пр. Аль-Фараби – пр. Достык – пр. Абая, далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

№63 – в южном направлении: пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

№64 – в западном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Серкебаева – ул. Левитана, далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

№67 – в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

№77 – в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева, далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

№86 – в южном направлении: пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

№101 – в северном направлении: ул. Жарокова – ул. Утепова – ул. Розыбакиева, далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

№103 – в южном направлении: ул. Мустафина – разворот перед кольцевой развязкой пр. Аль-Фараби, с переносом конечной остановки к "мкр. Орбита-2". В обратном направлении: начало движения от конечной остановки "мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина, далее по схеме.

№116 – в северном направлении: пр. Аль-Фараби – ул. Жарокова – ул. Утепова – пр. Гагарина, далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

№127 – в южном направлении: пр. Назарбаева – ул. Сатпаева – ул. Жандосова – ул. Жарокова, далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

№135 – в южном направлении: ул. Навои – пр. Аль-Фараби – ул. Мустафина, с переносом конечной остановки к "мкр. Орбита-2". В обратном направлении: начало движения от конечной остановки "мкр. Орбита-2" – ул. Мустафина, далее по схеме.

№211 – в южном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Тимирязева – ул. Розыбакиева – пр. Аль-Фараби, далее по схеме. В обратном направлении: без изменений.

На выходных улицы Алматы перекроют из-за забега

Ранее мы рассказывали, что движение по одной из улиц Алматы будет закрыто до конца июня 2026 года. Подробнее можно узнать по этой ссылке.

Ошибка в тексте: