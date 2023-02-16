Смаилов высказался о трубопроводной системе КТК
КТК играет важную роль для нефтяной промышленности Казахстана, поэтому вопросы его стабильного функционирования находятся в фокусе внимания правительства.
"В прошлом году имели место ограничения деятельности КТК, связанные с повреждением выносных причальных устройств на Морском терминале. Ремонт был успешно завершен, и сегодня все ограничения уже сняты. Вместе с тем, важно принять все возможные меры по недопущению подобных ситуаций в будущем", — сказал Алихан Смаилов.
Немаловажным вопросом является увеличение пропускной способности трубопровода, что позволит обеспечить транспортировку дополнительных объемов нефти из Казахстана.
В свою очередь Николай Горбань отметил, что КТК реализует все необходимые мероприятия для обеспечения стабильного функционирования нефтепровода и повышения надежности используемого оборудования.
Кроме того, успешная реализация Программы устранения узких мест позволила в конце 2022 года нарастить пропускную способность трубопроводной системы до порядка 72,5 млн тонн нефти в год с казахстанской территории.
По итогам встречи Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство РК готово к дальнейшей проработке всех имеющихся вопросов.