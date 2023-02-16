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Законодательство РК

Смаилов высказался о трубопроводной системе КТК

Смаилов высказался о трубопроводной системе КТК Фото: Facebook/cpcpipe
Вопросы обеспечения стабильной работы и развития Каспийского Трубопроводного Консорциума обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и генеральный директор КТК Николай Горбань, сообщает Zakon.kz.

КТК играет важную роль для нефтяной промышленности Казахстана, поэтому вопросы его стабильного функционирования находятся в фокусе внимания правительства.

"В прошлом году имели место ограничения деятельности КТК, связанные с повреждением выносных причальных устройств на Морском терминале. Ремонт был успешно завершен, и сегодня все ограничения уже сняты. Вместе с тем, важно принять все возможные меры по недопущению подобных ситуаций в будущем", — сказал Алихан Смаилов.

Немаловажным вопросом является увеличение пропускной способности трубопровода, что позволит обеспечить транспортировку дополнительных объемов нефти из Казахстана.

В свою очередь Николай Горбань отметил, что КТК реализует все необходимые мероприятия для обеспечения стабильного функционирования нефтепровода и повышения надежности используемого оборудования.

Кроме того, успешная реализация Программы устранения узких мест позволила в конце 2022 года нарастить пропускную способность трубопроводной системы до порядка 72,5 млн тонн нефти в год с казахстанской территории.

По итогам встречи Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство РК готово к дальнейшей проработке всех имеющихся вопросов.

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