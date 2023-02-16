В Абайской области полицейские остановили машину с нелегальной водкой

Фото: polisia.kz

Около 100 бутылок нелегальной водки общим объемом 50 литров, а также 21 блок сигарет без акцизных марок изъяли при проведении осмотра машины на трассе Семей – Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

По предварительным подсчетам, стоимость немаркированного горячительного составляет около 250 тыс. тенге.

"Выяснилось, что злоумышленник приобретал нелегальный алкоголь у неустановленного лица в другом регионе. А после перевозил товар к себе домой и сбывал через знакомых". Пресс-служба ДП Абайской области Материал направлен в налоговый орган для принятия процессуального решения. В середине января в Мангистауской области был выявлен факт хранения 31 099 бутылок алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.



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