Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В СКО работников центра занятости подозревают в фиктивном трудоустройстве

трудойстройство Фото: Zakon.kz
В Северном Казахстане прокуратура обвиняет сотрудников центра занятости в фиктивном трудоустройстве, сообщает Zakon.kz.

Схемы, отмечает телеканал "Астана", сотрудники проворачивали вместе с бизнесменами. Последние, якобы, устраивали на работу людей с биржи труда. И государство покрывало на работника 30% его зарплаты. На самом же деле человек даже не знал, что он трудоустроен. Выявили сотрудники надзорного органа и другие нарушения. В итоге ущерб государству недобросовестные работники центров занятости нанесли аж на 38 млн тенге.

"Кроме того, был установлен факт в Мамлютском районе, где предприниматель путем предоставления фиктивных документов подтвердил нецелевое освоение бюджетных средств, предоставленных ему для поддержания бизнес-инициативы. На сегодняшний день органами уголовного преследования проводится досудебное расследование". Старший прокурор Управления прокуратуры СКО Юлия Корихова

Депутаты Мажилиса Парламента одобрили в первом чтении проект Закона РК "О профессиональных квалификациях" и пакет сопутствующих поправок, предусматривающих подтверждение квалификации при трудоустройстве, независимо от наличия диплома.

Читайте также

В ЗКО тренера по самбо обвинили в избиении детей

В Уральске на крыше многоэтажки полицейские нашли наркотеплицу

В Абайской области полицейские остановили машину с нелегальной водкой

Елена Беляева
Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
423 миллиона на дорогу, которой нет, потратили в СКО
423 миллиона тенге в СКО потратили на дорогу, которой нет
торги на бирже
Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля
Гороскоп на 16 февраля
Гороскоп на 16 февраля
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления