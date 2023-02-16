В СКО работников центра занятости подозревают в фиктивном трудоустройстве

В Северном Казахстане прокуратура обвиняет сотрудников центра занятости в фиктивном трудоустройстве, сообщает Zakon.kz.

Схемы, отмечает телеканал "Астана", сотрудники проворачивали вместе с бизнесменами. Последние, якобы, устраивали на работу людей с биржи труда. И государство покрывало на работника 30% его зарплаты. На самом же деле человек даже не знал, что он трудоустроен. Выявили сотрудники надзорного органа и другие нарушения. В итоге ущерб государству недобросовестные работники центров занятости нанесли аж на 38 млн тенге.

"Кроме того, был установлен факт в Мамлютском районе, где предприниматель путем предоставления фиктивных документов подтвердил нецелевое освоение бюджетных средств, предоставленных ему для поддержания бизнес-инициативы. На сегодняшний день органами уголовного преследования проводится досудебное расследование". Старший прокурор Управления прокуратуры СКО Юлия Корихова

Депутаты Мажилиса Парламента одобрили в первом чтении проект Закона РК "О профессиональных квалификациях" и пакет сопутствующих поправок, предусматривающих подтверждение квалификации при трудоустройстве, независимо от наличия диплома.

