Чиновница в Аркалыке получала зарплату за фиктивных работников

В Аркалыке экс-руководитель отдела занятости и социальных программ акимата Омарова К.А. фиктивно трудоустроила на общественные работы трех человек. Ущерб государству составил 1,4 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

"Работники" трудились в крестьянском хозяйстве, принадлежащем ее супругу, передает пресс-служба прокуратуры Костанайской области.

Прокуратурой проведено досудебное расследование по статье 361 части 1 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) с направлением дела в суд. Ущерб в ходе следствия возмещен в полном объеме.

Приговором Аркалыкского городского суда от 18 июля т.г. Омарова К.А. признана виновной и по акту амнистии освобождена от основного наказания в виде ограничения свободы, при этом, приговором суда ей запрещено занимать должности на государственной службе.

Ранее стало известно, что руководство детского дома в Абайской области похитило более 6 млн тенге.