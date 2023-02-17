В двух областях Казахстана из-за непогоды ограничено движение на трассах
Фото: pixabay
На пяти участках республиканских трасс ограничено движение для грузовых и общественных видов автотранспорта из-за снега, метели и ограниченной видимости, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает "КазАвтоЖол", ограничения действуют в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.
"Скопление грузовых и общественных видов транспорта перед закрытыми участками не наблюдается", - говорится в сообщении.
Движение ограничено на участках:
- Самара-Шымкент, 526-710 км, от границы Западно-Казахстанской области до поселка Куршасай;
- Самара-Шымкент, 776-965 км, от АЗС "Экоойл" до поселка Карабутак;
- Северный обход, Актобе, 0-39 км;
- Самара-Шымкент, 266-526 км, от поселка Подстепное до границы Актюбинской области;
- Атырау-Уральск, 189-49 км, от границы Атырауской области до Уральска.
На республиканской сети автодорог работает 300 единиц спецтехники.
Штормовое предупреждение объявлено в 7 областях страны на 17 февраля.
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