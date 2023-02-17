Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В двух областях Казахстана из-за непогоды ограничено движение на трассах

дорога Фото: pixabay
На пяти участках республиканских трасс ограничено движение для грузовых и общественных видов автотранспорта из-за снега, метели и ограниченной видимости, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает "КазАвтоЖол", ограничения действуют в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях.

"Скопление грузовых и общественных видов транспорта перед закрытыми участками не наблюдается", - говорится в сообщении.

Движение ограничено на участках:

  • Самара-Шымкент, 526-710 км, от границы Западно-Казахстанской области до поселка Куршасай;
  • Самара-Шымкент, 776-965 км, от АЗС "Экоойл" до поселка Карабутак;
  • Северный обход, Актобе, 0-39 км;
  • Самара-Шымкент, 266-526 км, от поселка Подстепное до границы Актюбинской области;
  • Атырау-Уральск, 189-49 км, от границы Атырауской области до Уральска.

На республиканской сети автодорог работает 300 единиц спецтехники.

Штормовое предупреждение объявлено в 7 областях страны на 17 февраля.

Читайте также

Гендиректор YouTube объявила об уходе с должности

Елена Беляева
Казавтожол Актюбинская область Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
423 миллиона на дорогу, которой нет, потратили в СКО
423 миллиона тенге в СКО потратили на дорогу, которой нет
торги на бирже
Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля
"Неполноценная келин": Ерке Есмахан рассказала, когда будет свадьба
"Неполноценная келин": Ерке Есмахан рассказала, когда будет свадьба
Гороскоп на 16 февраля
Гороскоп на 16 февраля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления