В двух областях Казахстана из-за непогоды ограничено движение на трассах

Фото: pixabay

На пяти участках республиканских трасс ограничено движение для грузовых и общественных видов автотранспорта из-за снега, метели и ограниченной видимости, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает "КазАвтоЖол", ограничения действуют в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях. "Скопление грузовых и общественных видов транспорта перед закрытыми участками не наблюдается", - говорится в сообщении. Движение ограничено на участках: Самара-Шымкент, 526-710 км, от границы Западно-Казахстанской области до поселка Куршасай;

Самара-Шымкент, 776-965 км, от АЗС "Экоойл" до поселка Карабутак;

Северный обход, Актобе, 0-39 км;

Самара-Шымкент, 266-526 км, от поселка Подстепное до границы Актюбинской области;

Атырау-Уральск, 189-49 км, от границы Атырауской области до Уральска. На республиканской сети автодорог работает 300 единиц спецтехники. Штормовое предупреждение объявлено в 7 областях страны на 17 февраля.

Читайте также Гендиректор YouTube объявила об уходе с должности

Следите за новостями zakon.kz в: