В Таразе женщина умерла, так как диспетчер скорой приняла ее за алкоголичку

Фото: Zakon.kz

В Таразе уволили диспетчера скорой помощи, которая по телефону приняла женщину с инфарктом за алкоголичку, из-за чего больная скончалась, так и не получив медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, выговоры объявили еще четырем работникам и двум заместителям главрача станции скорой помощи. Однако родные 46-летней Людмилы Остапенко, прослушивая последние записи разговоров с медработниками, считают, что виновные легко отделались. Отмечается, что по факту смерти прокуратура нашла все предпосылки даже для открытия уголовного дела. "Нам бы хотелось, чтобы это дело довели до конца. Раз прокуратура ответила, что есть основания для возбуждения уголовного дела, я считаю, что оно должно быть возбуждено. Но следователь с нами не выходит на связь. У нас такое ощущение складывается, что они специально затягивают это дело, потому что на любое уголовное дело есть же свои сроки. Чтобы этот срок истек – и потом уже все бесполезно". Сестра погибшей Ирина Шаевская 5 февраля Минздрав РК внес изменения в работу службы скорой помощи. Читайте также В СКО работников центра занятости подозревают в фиктивном трудоустройстве В ЗКО тренера по самбо обвинили в избиении детей В Уральске на крыше многоэтажки полицейские нашли наркотеплицу

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