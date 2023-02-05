Минздрав внес изменения в работу службы скорой помощи

Минздрав РК внес изменения в приказ ведомства "Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации", сообщает Zakon.kz.

"Согласно приказу в состав бригады скорой помощи включен парамедик – лицо, прошедшее курс профессиональной подготовки по оказанию первой помощи, которое может выполнять дополнительную функцию по оказанию первой помощи и участвовать в работе бригад скорой медицинской помощи по обслуживанию вызовов".

В моногородах с численностью населения от 100 000 человек по усмотрению местных исполнительных органов организуются самостоятельные станции скорой медицинской помощи. Количество врачебных бригад составляет не менее 25% от общего количество бригад, в состав которых входят специализированные (врачебные) бригады интенсивной терапии, в том числе для обслуживания детского населения, бригады кардиологического и педиатрического профиля.

Отмечается, что на сегодня в стране функционируют порядка 1500 бригад скорой медицинской помощи, из них 18% – это специализированные врачебные бригады. Анализ показал, что наиболее часто поступают вызовы, связанные с болезнями системы кровообращения и заболеваниями у детей.

В министерстве уточнили, что станции скорой помощи оснащаются бригадами из расчета 1 бригада на 10 тысяч и менее населения, а отделения СМП в организациях первичной медико-санитарной помощи оснащаются бригадами из расчета 1 бригада на 35 тысяч и менее с учетом обращаемости населения.

Группа казахстанских ученых и медиков создали открытое обращение к министру здравоохранения с требованием запретить практики хиджамы на детях. Петицию поддержали более 13 тысяч казахстанцев.

