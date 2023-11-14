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Спасти годовалого малыша от удушения помог диспетчер скорой помощи Усть-Каменогорска

Спасти годовалого малыша от удушения помог диспетчер скорой помощи Усть-Каменогорска Фото: Zakon.kz
Годовалый малыш проглотил кольцо и начал задыхаться. Реанимировать ребенка до приезда скорой помощи помог диспетчер неотложки, сообщает Zakon.kz.

Маленький ребенок случайно проглотил кольцо, которое перекрыло дыхательные пути и малыш начал задыхаться. Родители вызвали скорую помощи, и пока ехали медики на вызов, диспетчер помог взрослым спасти ребенка, передает YK-news.

"Пока бригада мчалась на вызов, диспетчер ССМП Елдос Ануарханов консультировал взрослых по телефону и объяснил, как делать прием Геймлиха. К счастью, все действия прошли успешно, и ребенок задышал", – рассказали в управлении здравоохранения.

Несколькими днями ранее стало известно, что диспетчер вызовов скорой медпомощи Усть-Каменогорска, консультируя по телефону роженицу, помогла ей родить, пока к ней ехала бригада врачей.

Ранее врачи в Таразе спасли двух маленьких пациентов. Один из них проглотил бусинки, которые попали в дыхательные пути. Второй малыш, которому всего семь месяцев, проглоти кольцо, которое застряло в пищеводе.

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