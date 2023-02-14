В Турции число погибших в результате землетрясения превысило 35 тысяч человек
Фото: Twitter/Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что число погибших в результате землетрясения на юго-востоке страны превысило 35 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.
С таким заявлением он выступил после заседания кабинета министров.
"Масштабы и разрушительность землетрясений в Кахраманмараше считаются исключительным природным явлением. Я желаю милосердия каждому из 35 418 погибших моих граждан. Я желаю исцеления 105 505 раненым, которые были спасены", – подчеркнул президент Турции.
Сильнейшее землетрясение в Турции и Сирии случилось утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,8 балла.
Казахстанка Сабина Мамадьярова оказалась под завалами, у нее диагностировали перелом руки. Тело Адиля Кадырбекова извлекли 9 февраля, позднее удалось найти еще одного казахстанца, Мирболата Курмашева.
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