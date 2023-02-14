В Турции число погибших в результате землетрясения превысило 35 тысяч человек

Фото: Twitter/Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что число погибших в результате землетрясения на юго-востоке страны превысило 35 тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

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