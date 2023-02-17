Опровергли слухи о создании нового фильма про Гарри Поттера
Фото: film.ru
Представители киностудии Warner Brothers опровергли слухи о разработке фильма по пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя", сообщает Zakon.kz
По информации Mirror студия заявила, что такие сообщения являются ложными - к сожалению для преданных поклонников франшизы.
Как сообщали ранее, журналисты The Sun писали, что Warner Brothers активно работает над расширением сюжета франшизы о Гарри Поттере. Сообщалось, якобы что были надежды на участие в съемках Дэниела Рэдклиффа, главной звезды киносаги.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ