Опровергли слухи о создании нового фильма про Гарри Поттера

Представители киностудии Warner Brothers опровергли слухи о разработке фильма по пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя", сообщает Zakon.kz

По информации Mirror студия заявила, что такие сообщения являются ложными - к сожалению для преданных поклонников франшизы.

Как сообщали ранее, журналисты The Sun писали, что Warner Brothers активно работает над расширением сюжета франшизы о Гарри Поттере. Сообщалось, якобы что были надежды на участие в съемках Дэниела Рэдклиффа, главной звезды киносаги.