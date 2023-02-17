Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Опровергли слухи о создании нового фильма про Гарри Поттера

Опровергли слухи о создании нового фильма про Гарри Поттера Фото: film.ru
Представители киностудии Warner Brothers опровергли слухи о разработке фильма по пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя", сообщает Zakon.kz

По информации Mirror студия заявила, что такие сообщения являются ложными - к сожалению для преданных поклонников франшизы.

Как сообщали ранее, журналисты The Sun писали, что Warner Brothers активно работает над расширением сюжета франшизы о Гарри Поттере. Сообщалось, якобы что были надежды на участие в съемках Дэниела Рэдклиффа, главной звезды киносаги.

Читайте также

Пресняков посвятил новую песню "Ты живи!" фигуристу Костомарову

У "Крепкого орешка" - Брюса Уиллиса обнаружили неизлечимую болезнь, которая прогрессирует

Иван Ургант перепел хит "Моя любовь на пятом этаже"

Елена Вебер
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
423 миллиона на дорогу, которой нет, потратили в СКО
423 миллиона тенге в СКО потратили на дорогу, которой нет
торги на бирже
Тенге резко укрепился на торгах 15 февраля
"Неполноценная келин": Ерке Есмахан рассказала, когда будет свадьба
"Неполноценная келин": Ерке Есмахан рассказала, когда будет свадьба
дети, личная жизнь
Максим Галкин показал повзрослевших детей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления