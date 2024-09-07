Звезда "Гарри Поттера" спровоцировала слухи о помолвке с бойфрендом младше ее на 23 года

Звезда фильмов о "Гарри Поттере" актриса Хелена Бонем Картер спровоцировала слухи о помолвке с бойфрендом Рэем Дагом Холмбоэ, который младше ее на 23 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, Картер заметили с помолвочным кольцом на пальце. Поклонники предположили, что ее бойфренд, искусствовед Рэй Даг Холмбоэ, сделал актрисе предложение. Пара познакомилась на свадьбе друзей.

До этого актриса 13 лет жила в фактическом браке с режиссером Тимом Бертоном, но в 2014 году они расстались. Как выяснилось, режиссер изменял своей фактической жене с ассистенткой. В октябре 2018 года стало известно, что Хелена состоит в романтических отношениях с 32-летним писателем, преподавателем современной литературы и искусства Рэем Хольмбоэ.

Ранее сообщалось, что по "Гарри Поттеру" сняли кондитерское шоу. Известно, что премьера состоится до конца осени, но точная дата не называется.