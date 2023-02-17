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Лавинная опасность сохраняется в Алматинской области

Лавинная опасность сохраняется в Алматинской области Фото: pixabay
ДЧС Алматинской области просит граждан, туристов не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, сообщает Zakon.kz

Как отметили в областном ДЧС, лавинная опасность сохраняется в период с 17 по 21 февраля поэтому гражданам рекомендуют соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности весь этот период.

На территории Алматинской области имеется 48 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.


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Елена Вебер
Алматинская область
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