"Палкой по плечам и голове": мужчина в ЗКО до смерти забил отца
Как отмечено в публикации "Уральской недели", причиной жестокого убийства стало замечание и вопрос погибшего, адресованные родному сыну.
"В гневе мужчина вышел во двор дома, взял палку и начал ею избивать лежащего на кровати беззащитного мужчину. Устав наносить удары, он бросил отца умирать, а сам пошел прятать палку. Позднее орудие убийства нашли на крыше сарая", – говорится в публикации.
82-летний отец умер от полученных травм на месте.
"Причиной смерти судмедэксперты назвали кровоизлияние в мозг, перелом черепа, открытую черепно-мозговую травму".
Приговор был оглашен 15 февраля. В процессе судебного разбирательства подсудимый раскаялся в том, что сделал, и полностью признал свою вину.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
7 февраля 2023 года стало известно об аналогичной трагедии: в Талдыкоргане сын насмерть забил отца сковородкой.