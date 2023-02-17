"Палкой по плечам и голове": мужчина в ЗКО до смерти забил отца

Убийство произошло в октябре 2022 года. 37-летнего подсудимого суд признал виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Уральской недели", причиной жестокого убийства стало замечание и вопрос погибшего, адресованные родному сыну.

"В гневе мужчина вышел во двор дома, взял палку и начал ею избивать лежащего на кровати беззащитного мужчину. Устав наносить удары, он бросил отца умирать, а сам пошел прятать палку. Позднее орудие убийства нашли на крыше сарая", – говорится в публикации.

82-летний отец умер от полученных травм на месте.

"Причиной смерти судмедэксперты назвали кровоизлияние в мозг, перелом черепа, открытую черепно-мозговую травму".

Приговор был оглашен 15 февраля. В процессе судебного разбирательства подсудимый раскаялся в том, что сделал, и полностью признал свою вину.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

7 февраля 2023 года стало известно об аналогичной трагедии: в Талдыкоргане сын насмерть забил отца сковородкой.