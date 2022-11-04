Казахстан по скорости мобильного интернета опередил Россию и все страны ЦА

По данным Speedtest Global Index, в сентябре 2022 года в Казахстане медианная скорость мобильного интернета достигла 22,6 Мб/с – это на 14,5% выше по сравнению с сентябрем 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет finprom.kz, в соседней России показатель составил 21,4 Мб/с. Среди стран Центральной Азии следом за Казахстаном идут Кыргызстан (19,6 Мб/с), Узбекистан (15,8 Мб/с), Таджикистан (7,9 Мб/с).

Фото: finprom.kz



Медианная скорость мобильного интернета в мире в сентябре 2022 года составила 33,2 Мб/с, лидерами стали Норвегия, ОАЭ и Катар.

В Казахстане в 2021 году доля пользователей интернета с учетом мобильного соединения в возрасте от 6 до 74 лет составила сразу 92,9%, что на 4,7 п. п. больше по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, значительно сократился разрыв в разрезе местности.

В сельской местности Казахстана показатель увеличился с 85,5% в 2020 году до 90,7% в 2021-м, а в городской – с 90,1% до 94,4%, что сократило разрыв с 4,6 п. п. до 3,7 п. п. между городом и селом. Для страны с такой огромной и столь неравномерно заселенной территорией это отличные показатели, – говорится в сообщении.

По актуализированным данным казахстанских операторов связи, в стране широкополосным доступом обеспечено около 5 тыс. из 6,4 тыс. населенных пунктов. Улучшение качества мобильного интернета предусмотрено в 768 селах, уже проведены работы в 645 селах, до конца 2022 года планируется улучшение качества еще в 123 сельских населенных пунктах.



Фото: finprom.kz



С ростом скорости мобильного интернета в Казахстане растет и потребление трафика, которое уже значительно выше по сравнению с такими странами, как Турция, Сингапур, Италия, Бельгия и т.д. Подобные показатели обусловлены, в числе прочего, значительными капитальными инвестициями в сферу телекома.

За январь-июль текущего года показатель составил 62,6 млрд тенге, за весь 2021 год – 128,6 млрд тенге. Львиная доля инвестиций в секторе обеспечена собственными средствами операторов связи, – отмечается в сообщении.

Фото: finprom.kz



Speedtest Global Index перешел со среднего значения скорости загрузки широкополосного интернета, которое использовал ранее, на медианное как более показательное для большинства.

Новость по теме Россияне в Казахстане: полное руководство по регистрации в стране

1 ноября 2022 года министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в кулуарах правительства рассказал, когда в стране нормализуется ситуация с интернетом.

