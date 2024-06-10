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Мобильный интернет в Казахстане назвали одним из самых дешевых в мире

Мобильный интернет в Казахстане самый дешевый, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 12:43 Фото: pixabay
Казахстан включили в первую десятку стран с дешевым мобильным интернетом, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили 10 июня 2024 года в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"Согласно данным Internet Accessibility Index, республика заняла шестое место среди стран мира по самой низкой стоимости мобильного интернета – абоненты в Казахстане платят всего 0,6 доллара США за 1 ГБ мобильных данных", – отметили в министерстве.

Там добавили, что по последним данным Международного союза электросвязи, Казахстан занимает первое место по уровню использования Интернета в регионе СНГ – 95,7% населения страны имеют выход в глобальную сеть.

Ранее сообщалось о том, что в Казахстане появятся новые операторы связи и их тарифы будут дешевле.

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